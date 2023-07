Vasiliki Alexandri gewinnt bei WM erneut Silbermedaille

Synchronschwimmerin Vasiliki Pagona Alexandri hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka mit Silber in der Freien Kür nach dem zweiten Platz in der Technik-Kür ihre zweite Medaille gewonnen. Die 25-jährige Soloschwimmerin kam auf 229,3251 Punkte, besser war am Mittwoch nur Lokalmatadorin Yukiko Inui mit 254,6062. Für sie war es das zweite Gold nach jenem in der Technik-Kür. Bronze ging an die Britin Kate Shortman mit 219,9542.

Die von Albena Mladenova trainierte Alexandri hatte mit 37,00 den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad für ihre Kür zu “Sound of Nature” gewählt, nur Inui hatte unter allen zwölf Finalistinnen mit 38,95 mehr auf der Karte stehen.

Die Erfolge von Vasiliki Alexandri sind nicht hoch genug einzureihen, blickt sie doch wegen eines Bandscheibenproblems auf eine nicht reibungsfreie Vorbereitung zurück. Aus diesem Grund musste sie auch die Reise zu den European Games nach Polen absagen, wo sie als moralische Unterstützung ihrer Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina dabeisein wollte.

Die beiden sorgten am Mittwoch für lautstarke Unterstützung in der Halle, am Donnerstag gehen sie selbst im Duett der Freien Kür auf eine Medaille los. In der Technik-Kür war nach Platz fünf die Enttäuschung groß gewesen.