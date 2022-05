Verein Kinderherz: „Lana läuft“

Lana – Bei bestem, fast schon hochsommerlichem Wetter fand heute die 4. Auflage von „Lana läuft“ dem bereits zur Tradition gewordenen Solidaritätslauf für Menschen mit einem angeborenen Herzfehler statt,

In Südtirol sind rund 13.000 Menschen von einer solchen Pathologie betroffen, 70-75 Neugeborene im Jahr sind es hierzulande, die seit 2006 immer wieder dieses Schicksal erleiden.

Der Verein Kinderherz freut sich über die gelungene Neuauflage von „Lana läuft“ nach der Corona bedingten Unterbrechung seit dem Jahr 2019 mit Ehrengast Harald Stauder, dem sportlichen Bürgermeister der Etschtaler Gemeinde. Hocherfreut zeigte man sich auch über die mitreißende Moderation von Silvia Fontanive, die mit ihren Gesprächspartnern während des Charity-Events über die Notwendigkeit der angemessenen Betreuung von herzkranken Menschen berichtete.

Oft sind die Betroffenen nicht gut über ihren Herzfehler informiert, viele nehmen die teils lebensnotwendige Nachsorge nicht wahr und deswegen riskieren die Betroffenen, Anzeichen für schwerwiegende Spätkomplikationen, zu übersehen. Eine Tatsache ist des Weiteren, dass viele der 13.000 Menschen mit einem angeborenem Herzfehler hierzulande verdrängen, dass auch noch Jahre nach einer zunächst erfolgreichen Herzfehlerbehandlung Spätkomplikationen bei ihnen eintreten können, Durch die verstärkte Einbindung des Netzwerks Bozen, Innsbruck, München und Padua, möchte der Verein Kinderherz eine längerfristige Sensibilisierung, auch dahingehend umsetzen, damit die langersehnten Therapiemöglichkeiten ab dem jungen Erwachsenenalter bei uns endlich Wirklichkeit werden. Ziel ist es, dass die so dringend erforderliche Nach- und Vorsorge wie in den anderen Regionen Italiens oder im Ausland dazu beiträgt, das Befinden sowie die Prognose der Involvierten zu verbessern. Ulrich Seitz erinnert schließlich an bevorstehende Highlights des Vereins: so steht bald ein besonderes Theaterprojekt an, das von der bekannten Südtiroler Schauspielerin Katharina Gschnell unter dem Titel „Herzensgeschichten“ für die kommenden Monate auf die Wege gebracht wird. Anmeldungen für beide Anlässe sind ab sofort über info@kinderherz.it möglich.