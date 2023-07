Verstappen auf Pole für Sprintrennen in Spielberg

Max Verstappen hat sich beim zweiten Formel-1-Sprintrennen der Saison in Spielberg die Pole Position gesichert. Mit einer Machtdemonstration im Red Bull ließ der Niederländer am Samstag seinen Teamkollegen Sergio Perez (+0,493 Sek.) sowie Lando Norris im McLaren (+0,570) auf Platz drei klar hinter sich. Nico Hülkenberg im Haas startet im Rennen über 24 Runden am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/live ORF 1, Sky) auf Platz vier, vor dem Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc.

Ein Shootout zum Vergessen erlebte Mercedes. George Russell musste sich mit Hydraulik-Problemen mit Platz 15 begnügen, Lewis Hamilton landete auf auftrocknender Strecke nur auf Rang 18. “Wir haben die Zeit schlecht genutzt”, beschwerte sich der Rekordweltmeister am Boxenfunk. Eine schnelle Runde des Briten hätte für die nächste Session gereicht, allerdings überschritt der 38-Jährige hauchdünn die Streckenbegrenzung in der letzten Kurve. Die Rundenzeit wurde wie so oft an diesem Wochenende von der Rennleitung aberkannt. Im Qualifying am Freitag waren insgesamt 33 Rundenzeiten von Renndirektor Niels Wittich für ungültig erklärt worden.

Im Sprint am Red Bull Ring, wo vereinzelte Schauer bei deutlich geringeren Temperaturen als tags zuvor möglich sind, erhalten die besten acht Fahrer Punkte für die WM-Wertung. Der Sieger bekommt acht Zähler, der Achte einen. Für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr) hatte sich WM-Spitzenreiter Verstappen am Freitag bereits den ersten Startplatz gesichert, vor den beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz.