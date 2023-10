Verstappen fixiert dritten WM-Titel als 2. im Katar-Sprint

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat bereits am Samstag im Sprint zum Großen Preis von Katar seinen Titel-Hattrick in der Formel 1 vorzeitig fixiert. Dem 26-jährigen Niederländer reichte im kurzen Rennen nördlich von Doha ein zweiter Platz, um sich zum dritten Mal nach 2021 und 2022 die WM-Krone aufzusetzen. Den Sieg im Sprint über 19 Runden auf dem Lusail International Circuit holte sich sensationell McLaren-“Rookie” Oscar Piastri, der erstmals in der Königsklasse triumphierte.

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen vor dem 17. von 22 Saisonrennen nun uneinholbare 184 Punkte vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez, der den Sprint nach einem unverschuldeten Crash mit Alpine-Pilot Esteban Ocon und Haas-Fahrer Nico Hülkenberg nicht beendete. Beim Hauptrennen am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) wird Verstappen vom ersten Startplatz ins Rennen gehen und Saisonsieg Nummer 14 ins Visier nehmen. Bereits vor zwei Wochen hatte sich der Austro-Rennstall Red Bull in Japan den zweiten Triumph in der Konstrukteurswertung hintereinander vorzeitig gesichert.