Verstappen im F1-Training von Miami mit Bestzeit

Weltmeister Max Verstappen ist zum Start in das Formel-1-Wochenende in Miami erst spät in Fahrt gekommen. Der Red-Bull-Pilot leistete sich am Freitag im einzigen Training vor dem Grand Prix in Florida einige ungewohnte Fehler, ehe er kurz vor Schluss doch noch die Bestzeit eroberte. McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Carlos Sainz im rot-blau lackierten Ferrari folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Bei schwülheißen 29 Grad probierten die Teams allerdings vieles für das Sprintrennen am Samstag (18.00 Uhr) und den sechsten WM-Lauf am Sonntag (22.00 Uhr/live ORF 1) aus, sodass die Zeiten nur bedingt aussagekräftig waren. “Die Reifen sind viel zu heiß, ich habe keine Haftung. Ich fahre wie auf Eierschalen”, funkte Verstappen zwischendurch an die Box. Zu Beginn war die Übungseinheit für einige Minuten unterbrochen, weil Charles Leclerc seinen defekten Ferrari auf der Strecke abstellen musste.

Verstappen hat die beiden bisherigen Formel-1-Rennen in Miami gewonnen. In diesem Jahr sammelte der Niederländer in fünf Grand Prix bereits vier Siege und führt die Gesamtwertung klar an.