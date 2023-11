Verstappen siegt beim Sprint in Brasilien – Norris Zweiter

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zum vierten Mal in dieser Saison den Sprint am Grand-Prix-Wochenende gewonnen. In Sao Paulo legte der Red-Bull-Pilot am Samstag 4,287 Sekunden zwischen sich und dem zweitplatzierten Lando Norris im McLaren. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez, dahinter landete George Russell im Mercedes. In den Grand Prix am Sonntag (18.00 Uhr/live ServusTV, Sky) startet Verstappen von der Pole Position.

“Ein gutes Rennen. Ich denke, das haben wir gut umgesetzt, viel besser als letztes Jahr”, meinte Verstappen. “Es war wichtig, am Start direkt vorzukommen. Danach ging es sehr darum, das Rennen zu managen”, führte er weiter aus. In diesem Jahr hat der Niederländer, der seit einem Monat rechnerisch als Weltmeister feststeht, zudem die Sprints in Spielberg, Spa-Francorchamps und Austin gewonnen. Insgesamt hält er nun bereits bei acht Sprint-Siegen.

Norris beklagte sich, er habe “am Ende nicht mehr die Pace” und zu viel Luftwiderstand gehabt. “Es hat nicht gereicht”, sagte der Brite. Für das Rennen sei er aber zuversichtlich. “Wir kämpfen nicht gegen die Red Bulls auf der Strecke”, fügte Norris hinzu.

Verstappen krallte sich bereits vor der ersten Kurve die Führung von Polesitter Norris, der dann auch den zweiten Platz an Vorjahressieger Russell verlor, diesen wenig später jedoch zurückholte. Russell musste auch noch Perez vorbeiziehen lassen. Dahinter rangelten im Mittelfeld zahlreiche Teams um die Plätze. Charles Leclerc belegte im Ferrari den fünften Platz, Yuki Tsunoda überraschte im AlphaTauri als Sechster. Der Japaner klassierte sich damit unmittelbar vor Lewis Hamilton im zweiten Mercedes, den er in der Schlussphase ohne Probleme überholte.

Die Sessions am Samstag fanden bei trockenen Bedingungen unter einem sonnigen Himmel statt – im Gegensatz zum Qualifying für das Hauptrennen, das am Freitag abgebrochen wurde, als Regen und Windböen mit 100 Stundenkilometern hereinbrachen und Bauwerke beschädigten, darunter das Dach einer Tribüne.

Nach Angaben der Organisatoren mussten sechs Fans behandelt werden, aber niemand habe schwere Verletzungen erlitten. Einige der beschädigten Gebäude waren am Samstag wieder repariert, obwohl Teile von Sao Paulo weiterhin ohne Strom und umgestürzte Bäume auf den Straßen zu sehen waren. Für Sonntag wird nach Angaben des Wetterdienstes Climatempo sonniges Wetter mit einigen Wolken, aber ohne Regen, erwartet.