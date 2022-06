Vertrag bis 2025: Rover verlängert mit dem FCS

Bozen – Der FC Südtirol und Matteo Rover haben sich auf eine Verlängerung des bestehenden Vertrags geeinigt. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre im Juni des kommenden Jahres ausgelaufen. Das neue Abkommen hat eine Laufzeit von drei Jahren, mit Fälligkeit 30. Juni 2025.

Matteo Rover wurde am 20. Februar 1999 in Motta di Livenza, Provinz Treviso, geboren. Fußballerisch großgeworden ist der junge Angreifer in seinem Heimatverein Liventina, ehe er im Sommer 2015 zu Inter Mailand wechselte.

In seiner ersten Saison mit den „Nerazzurri“ wurde Rover dem Kader der U17 angeschlossen, mit welcher er in 19 Matches starke 14 Treffer erzielte. Im darauffolgenden Biennium, unter der Leitung von Coach Vecchi, gewann er mit der „Primavera“ der Mailänder zwei Italienmeistertitel, einen Supercup und ein Viareggio-Turnier. Im Jahr 2018 erzielte er in der „Finale Scudetto“ gegen Fiorentina – in der 106. Minute – den Treffer zum 2:0-Endstand.

Seine erste Erfahrung im Profifußball sammelte Rover bei Vicenza in der Serie C. In der Rückrunde der Saison 2018/19 wechselte er zu Pordenone, wo er mit 13 Einsätzen zum Meistertitel und dem dazugehörigen Aufstieg in die Serie B beitrug.

Im Sommer 2019 wechselte Rover zum FC Südtirol. In seinem dritten Match für die Weißroten erzielte der Angreifer seinen ersten Treffer als Profifußballer. Seither bestritt Rover insgesamt 116 Pflichtspiele für den Südtiroler Proficlub und konnte dabei 21 Treffer und fünf Vorlagen verbuchen. Mit acht erzielten Toren war die Meistersaison 2021/22 auch auf individueller Ebene seine bislang erfolgreichste.

„Diese Vertragsverlängerung macht mich überglücklich, ich bedanke mich recht herzlich beim Verein. Ich musste nicht zwei Mal darüber nachdenken, das Angebot anzunehmen. Der Club, das Ambiente und die Stadt machen es unmöglich, eine Vertragsverlängerung hier abzulehnen“, so Matteo Rover.

„Ich freue mich auf eine Meisterschaft, welche ich persönlich noch nicht kenne. Diese neue Herausforderung reizt mich sehr. Der Club ist hochmotiviert, das neue Abenteuer anzugehen. Wir werden stets unser Bestes geben. Wenn es nach mir ginge, würde ich gleich morgen in die neue Saison starten. Wir müssen uns gut vorbereiten und versuchen, diese anstrengende und zugleich spannende Serie B-Meisterschaft unbeschwert und motiviert angehen.“

Der FC Südtirol freut sich mit Matteo Rover für die unterzeichnete Vertragsverlängerung und wünscht ihm weiterhin eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.