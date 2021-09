Vettel und Stroll fahren auch 2022 für Aston Martin

Der vierfache Ex-Weltmeister Sebastian Vettel fährt auch in der Saison 2022 für das Formel-1-Team Aston Martin. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des Deutschen wie auch seines 22-jährigen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll. Vettel sieht durch die umfassende Regelreform eine Chance, wieder näher an die Spitze des Feldes heranzurücken. Der 34-Jährige fährt seit heuer für Aston Martin und ist nach 14 WM-Läufen WM-Zwölfter.

“Ich freue mich darauf, die neue Generation von Formel-1-Autos zu fahren”, sagte Vettel. “Sie sehen ziemlich anders aus und das neue technische Reglement sollte unseren Autos die Möglichkeit geben, näher als zuletzt dran zu sein.” Ähnlicher äußerte sich Teamchef Otmar Sznafauer: “Für nächstes Jahr erwarten wir, dass beide dann in einer anderen Formel 1 als die jetzige gut dabei sein werden.”

Damit sind 19 von 20 Cockpits für die kommende Saison besetzt. Offen ist einzig noch der zweite Platz neben dem neu verpflichteten Finnen Valtteri Bottas bei Alfa Romeo.