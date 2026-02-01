VfB Stuttgart Last-Minute-Sieger gegen Freiburg

Von: apa

Der VfB Stuttgart hat durch einen späten Treffer das Duell mit dem SC Freiburg in der deutschen Fußball-Bundesliga 1:0 gewonnen. Ermedin Demirovic schoss die Schwaben im Heimspiel gegen die Breisgauer in der 90. Minute zu drei Punkten. Der VfB schob sich damit an Leipzig vorbei auf Rang vier. Die Freiburger, bei denen Junior Adamu und der verletzte Philipp Lienhart fehlten, sind Siebenter. Die 20. Runde wird mit der Partie Borussia Dortmund gegen Heidenheim abgeschlossen.