Victoria Hudson holte Bronze im Speerwurf

Speerwerferin Victoria Hudson hat mit Bronze für die neunte österreichische Medaille bei den European Games gesorgt. Denn neben der Team-Entscheidung werden in Polen auch Einzelmedaillen vergeben. Die 27-jährige Leichtathletin hatte am Donnerstag ihren Bewerb in Division 3 mit 60,27 m gewonnen, am gleichen Tag in Division 2 war nur die Lettin Lina Müze mit 62,38 m besser. Am Sonntag schob sich da lediglich die Tschechin Nikola Ogrodnikova mit 61,75 m dazwischen.

Da Hudson schon abgereist ist, erhält das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) die in weiterer Folge an Hudson zu übermittelnde Medaille. Die Medaillenvergabe über die Divisionen hinweg ist umstritten, da naturgemäß zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Wettkämpfen nicht die gleichen Bedingungen herrschen. Zumindest der Schauplatz in Chorzow ist aber der gleiche. Durch den dritten Platz der bereits für die WM in Budapest qualifizierten Athletin hält das ÖOC-Team bei diesen Titelkämpfen nun bei vier Mal Gold, ein Mal Silber und vier Mal Bronze.