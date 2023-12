Vier ÖSV-Kombinierer nach Ramsau-Sprung in Top fünf

Österreichs Elite in der Nordischen Kombination hat am Samstag beim Weltcup in Ramsau/Dachstein eine gute Ausgangsposition für den 7,5-km-Langlauf (15.30 Uhr, live ORF 1) des Kompakt-Bewerbs erreicht. Thomas Rettenegger (100,5 m) gewann das Springen, sein Bruder Stefan (102,0 m) wurde vor Vortagessieger Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl (je 96,5) Dritter, Jarl Magnus Riiber (NOR/101,0) Zweiter. Bei den Frauen startet Lisa Hirner als Zwölfte in das 5-km-Rennen (14.00).

Wermutstropfen für das ÖSV–Quartett bei den Männern ist nur, dass die vier durch die fixen Abstände nur wenig Bonus auf die übrige Konkurrenz mitnehmen. Thomas Rettenegger läuft mit sechs Sekunden Vorsprung auf Riiber los, Stefan Rettenegger und Lamparter aber auch nur sechs bzw. elf Sekunden hinter dem Norsker. “Wir werden schauen, dass wir da einen vorne einen Zug draufbekommen”, sprach Stefan Rettenegger ein vermutetes Top-Quartett von sich, Lamparter, seinem Bruder und Riiber an. Gefahr droht von Manuel Faißt (GER/8.) und Jörgen Graabak (NOR/11.).

Thomas Rettenegger, hinter seinem Bruder am Vortag im Massenstart-Bewerb Fünfter, will als etwas schwächerer Läufer die sich ihm bietende Chance nutzen. “Das Ziel ist, solange wie möglich mitzukommen, dann schaut sicher ein geiles Ergebnis heraus. Man muss mit, alles andere ist keine Option. Kopf rein und dranbleiben.”

Hirner kam auf der Schanze mit 87,0 m erneut nicht an ihre Möglichkeiten heran. “Das ist nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe”, meinte die Steirerin zur APA – Austria Presse Agentur. Am Vortag im Gundersen-Bewerb war die Steirerin von Rang elf aus noch Fünfte geworden. Durch das erstmalig bei den Frauen gelaufene Kompakt-Format hält sich ihr Rückstand mit 42 Sek. aber in Grenzen. Nur zwei Sekunden dahinter startet als 13. ihre Landsfrau Claudia Purker. “Mir ist ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen”, kommentierte die Salzburgerin ihren 86,0-m-Sprung.

Interessant die Konstellation an der Spitze. Zwar war Gyda Westvold Hansen (94,5 m) erneut beste Springerin. Ihre Landsfrau Ida Marie Hagen wuchs auf dem Bakken mit 92,5 m aber über sich hinaus und geht mit einem Defizit von bloß zwölf Sekunden in die Loipe. Hagen ist die beste Langläuferin im Feld, am Freitag war Westvold Hansen bei ihrem 14. Weltcupsieg en suite aber schneller. Nachdem sie bei der Weltcup-Premiere am 18. Dezember 2020 in Ramsau Zweite geworden war, hat sie bei jeder ihrer Zielankünfte gewonnen – 19 Mal en suite.