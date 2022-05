Vierte Spielzeit in Weißrot für Domenic Alberga

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia hat auch den Italo-kanadischen Center Domenic Alberga für eine weitere Saison bestätigt.

Für den 29-jährigen gebürtig aus Maple (Ontario) bedeutet dies die vierte Saison im weißroten Trikot. Alberga ist nämlich im Sommer 2019 nach Bozen gekommen: in den drei vergangenen Jahren brachte er es auf 152 Einsätze zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League, wobei er 69 Punkte verbuchen konnte. Die vergangene Saison war für ihn, was die Torausbeute betrifft, die beste mit 12 erzielten Treffern.

„Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Bozen“, so Alberga, „wir haben unseren Fans gegenüber vieles gutzumachen und werden unser dafür Bestes geben. Auch die neue Saison wird wieder hart umkämpft sein, unser Minimalziel ist wie immer das Erreichen der Playoffs“.

Die Laufbahn

Alberga hat durch seine Entschlossenheit und seinen Einsatz bereits in den Jugendmannschaften und anschließend in der Universität auf sich aufmerksam gemacht: 2015 absolvierte er einige Spiele in der ECHL im Trikot der Greenville Road Warriors und erhielt im darauffolgenden Jahr einen Vertrag. In jenem Jahr kam er in drei verschiedenen Mannschaften zum Einsatz und heuerte 2016/17 bei den Norfolk Admirals an, wo er in drei Jahren zu einem Leistungsträger heranreifte: im ersten Jahr erzielte er 29 Punkte in 53 Spielen, im Jahr danach 37 Punkte aus 72 Spielen und im dritten 46 Punkte in 41 Matches. In der Saison 2018/19 brachte er es als Leihspieler bei den Tucson Roadrunners in der AHL zu 16 Einsätzen und erzielte dabei 1 Tor und 3 Assist. Dann folgte der Sprung über den großen Teich nach Bozen, wo er im Sommer 2021 auch in die italienische Nationalmannschaft, mit welcher er das vorolympische Turnier bestritten hat, einberufen wurde.

Weitere Einzelheiten über Domenic Alberga unter: https://www.eliteprospects.com/player/39557/domenic-alberga