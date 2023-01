Vlhova Flachau-Slalom-Siegerin vor Shiffrin – Liensberger 6.

Vlhova durfte in Flachau jubeln

Die Slowakin Petra Vlhova hat am Dienstag den Nachtslalom in Flachau gewonnen und damit ihren ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison gefeiert. Die Olympiasiegerin ließ vor 13.200 Zuschauern beim Flutlicht-Spektakel der Skirennläuferinnen ihre US-Konkurrentin Mikaela Shiffrin um 43 Hundertstelsekunden hinter sich. Dritte wurde die Deutsche Lena Dürr (+0,85 Sekunden). Katharina Liensberger landete als beste Österreicherin beim Heim-Weltcup auf Rang sechs (+2,62).