Volles Programm zum Vollgasauftakt in Selva

Von: Ivd

Wolkenstein – Ein intensiver Eröffnungstag hat am Sonntag die sechste Ausgabe des „Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol“ in der Hartplatzhalle des TC Gherdëina eingeläutet. Ab 09.30 Uhr bis in den Abend hinein wurden alle zwölf Begegnungen der ersten Qualifikationsrunde im Einzel ausgetragen – eine Partie war zum Redaktionsschluss gegen 21.00 Uhr noch im Gange. Das W50-Event durfte sich zum Auftakt bereits über zahlreiche Zuschauer freuen, die der ersten Damen-Action der Turnierwoche einen würdigen Rahmen boten.

Peer-Schwestern im Mittelpunkt

Für besondere lokale Aufmerksamkeit sorgten die Peer-Schwestern Julia und Lisa, die beide beim Austragungsclub TC Gherdëina unter Stefano Bassetto trainieren und in den Diensten des TC Comune di Bolzano stehen. Der Veranstalter stattete beide mit einer Wildcard für die Qualifikation aus – mit dem kuriosen Aspekt, dass sie im Raster des ersten Turnierabschnittes fast direkt nebeneinander landeten: ein möglicher „Sister Act“ in Quali-Runde zwei, im Kampf um ein Ticket fürs Hauptfeld, war damit bereits am ersten Turniertag Gesprächsthema. Dabei musste Lisa Peer zum Überstehen ihrer ersten Runde nicht einmal den Court betreten, war ihre Gegnerin, die Belgierin Clara Vlasselaer, vor Matchbeginn doch gezwungen, Forfait zu geben. Julia Peer hingegen bot der Italienerin Maddalena Giordano die Stirn: nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Match musste sie sich jedoch 3:6, 3:6 geschlagen geben. Somit wird Lisa alles versuchen, sich im Duell mit Giordano am Montagmorgen für das Aus ihrer Schwester zu revanchieren und ins Main Draw einzuziehen.

Ansonsten zeigten sich die meisten Favoritinnen stabil: gestürzt wurden lediglich drei gesetzte Spielerinnen [ein Match war bei Redaktionsschluss noch nicht zu Ende, Anm. d. Red.]: die Schweizerin Nicole Gadient unterlag im Eröffnungsspiel auf dem Centre Court der Russin Kseniia Ruchkina mit 4:6, 2:6; die Italienerin Giulia Alessia Monteleone verlor auf dramatische Art und Weise einen Thriller mit 6:2, 4:6, 6:7(1) gegen Azzurra Cremonini; und die ehemalige Top 100-Spielerin Brenda Fruhvirtova musste im dritten Durchgang gegen Mavie Österreicher verletzungsbedingt aufgeben.

Ausblick auf Tag zwei

Der zweite Turniertag verspricht ein XXL-Programm: gleich 16 Partien stehen am Montag auf dem Plan. Am Vormittag und frühen Nachmittag werden in den acht Qualifikations-Endspielen die letzten Plätze für das Hauptfeld vergeben. Den Auftakt macht um 9.00 Uhr Lisa Peer gegen Maddalena Giordano auf dem Centre Court. Direkt im Anschluss greift Verena Meliss vom TC Rungg ins Geschehen ein: die Überetscherin ist in der Qualifikation an Nummer vier gesetzt und trifft auf Enola Chiesa. Am Abend folgen anschließend die vier ersten Main-Draw-Partien, bei denen bereits einige gesetzte Spielerinnen auflaufen, sowie vier Doppelbegegnungen. Besonders pikant: im Doppel kommt es sofort zum lokalen Derby – Greta Degli Angeli (TC Ortisei) und ihre Partnerin Alexia Lavinia Puiac treffen auf das TC-Gherdëina-Duo Laura Mair/Lisa Peer. Zudem wird Julia Peer, an der Seite der Spanierin Celia Cerviño Ruiz, ebenfalls auf den Platz zurückkehren.

Alle Resultate im Überblick

Qualifikations-Tableau, Runde eins

Azzurra Cremonini (ITA) – [16] Giulia Alessia Monteleone (ITA) 2:6, 6:4, 7:6(1)

Kseniia Ruchkina (RUS) – [15] Nicole Gadient (SUI) 6:4, 6:2

Caterina Odorizzi (ITA) – [12] Lucie Petruzelova (CZE) 4:6, 3:6

Khrystyna Vozniak (UKR) – [9/WC] Enola Chiesa (ITA) 1:6, 2:6

[5] Maria Martinez Vaquero (ESP) – Alexia Lavinia Puiac (ROM) 6:2, 6:3

Emma Scaldalai (ITA) – [14] Carlotta Moccia (ITA) 6:7(5), 5:7

[6] Valeria Bhunu (ZIM) – Marcella Dessolis (ITA) 6:1, 7:6(3)

Ela Plosnik (SLO) – [13] Carolin Raschdorf (GER) 4:6, 1:6

[7] Clara Vlasselaer (BEL) – [WC] Lisa Peer (TC Comune BZ) w/o Vlasselaer

[WC] Julia Peer (TC Comune BZ) – [11] Maddalena Giordano (ITA) 3:6, 3:6

[8] Celia Cervino Ruiz (ESP) – Georgina Groth (GER) 3:6, 6:3, 0:0*

Mavie Österreicher (AUT) – [10] Brenda Fruhvirtova (CZE) 5:7, 7:5, 4:0, Aufgabe Fruhvirtova