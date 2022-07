Vorfreude auf spektakuläres Berglauf-Wochenende

Brixen – Die Domstadt wird an diesem Wochenende wieder zum (Berg)Lauf-Mekka. Schließlich steht am Samstag, 2. Juli die mittlerweile zwölfte Ausgabe des Brixen Dolomiten Marathons auf dem Programm. Eingeläutet wird das beliebte und renommierte Event, bei dem insgesamt fünf unterschiedliche Distanzen zur Auswahl stehen, mit dem Women’s Run Brixen am Freitagabend. Die letzten Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen und auch der Wettergott scheint es mit den Veranstaltern um OK-Chef Christian Jocher gut zu meinen.

In Brixen ist alles angerichtet für die große Laufparty, die erstmals seit drei Jahren wieder unter „normalen“ Umständen abgewickelt werden kann. Besonders freut das Organisationskomitee, dass für Samstag nahezu perfekte Wetterverhältnisse prognostiziert sind. Schließlich sind die meteorologischen Voraussetzungen für ein Outdoor-Event wie den Brixen Dolomiten Marathon das Um und Auf.

„Der Samstag ein strahlend schöner Tag werden mit nur vereinzelt Wolken. Das perfekte Bergwetter also, was möglicherweise auch viele Familienangehörige und Fans dazu animieren wird, unsere Rennen auf der Plose oder irgendwo entlang einer der Strecken selbst vor Ort zu verfolgen“, sagt OK-Chef Christian Jocher.

Das Laufevent beginnt bereits eine Minute nach Mitternacht, wenn am Domplatz der Startschuss zum Dolomites Ultra Trail fällt. Von hier geht es für die Spitzenathleten auf eine 84 Kilometer lange Strecke in der phantastischen Bergwelt der Dolomiten mit nicht weniger als 4728 Höhenmetern wieder zurück zum Ziel am Domplatz. Der Dolomites Ultra Trail muss – auch aus Sicherheitsgründen – in Zweierteams bewältigt werden.