Vorjahresfinalist Misolic in Kitzbühel in erster Runde out

Frühes Out in Kitzbühel für Vorjahresfinalist Filip Misolic

Vorjahresfinalist Filip Misolic ist am Montag schon in der ersten Runde des Kitzbüheler ATP-Tennisturniers ausgeschieden. Der Steirer unterlag dem argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi 7:5,4:6,2:6 und bleibt damit in der Weltrangliste außerhalb der Top 150. Am Dienstag werden sich Dennis Novak gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild und Dominic Thiem gegen den Argentinier Facundo Bagnis (19.30 Uhr) um Auftaktsiege bemühen, Ofner steht fix im Mittwoch-Achtelfinale.

Misolic musste im ersten Satz nach einem Break zum 3:1 postwendend das Rebreak hinnehmen, nutzte dann aber bei 6:5 den dritten dreier Satzbälle. Bis Mitte von Durchgang zwei lief es weiter nach Plan, mit dem Aufschlagverlust zum 3:4 kippte die Partie aber. Andreozzi, 240. der Weltrangliste, servierte aus und blieb fortan am Drücker. Mit Breaks zum 2:1 und 4:1 ebnete sich der 31-jährige “Gaucho” gegen den um zehn Jahre jüngeren Lokalmatador den Weg zum Auftaktsieg und bekommt es nun am Mittwoch mit seinem topgesetzten Landsmann Tomas Martin Etcheverry zu tun.

Vor dieser Partie hatte sich beim Generali Open sozusagen Alex Molcan für das Achtelfinalduell mit Ofner qualifiziert. Der Slowake gewann gegen den Franzosen Luca van Assche 6:4,6:3. Ofner (ATP-61.) hat gegen Molcan (120.) beide bisherigen Duelle gewonnen, je eines auf Future- und Challenger-Ebene. Österreichs Nummer eins hat als Nummer 4 gesetzt ein Auftaktfreilos, sein bisher bestes Kitz-Ergebnis ist das Halbfinale 2017.