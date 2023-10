VSV gewinnt Topspiel gegen Pustertal im Penaltyschießen

Der VSV hat das Topspiel der ICE Hockey League gegen Pustertal im Penaltyschießen für sich entschieden. 5:4 siegten die Villacher am Sonntag, nachdem Robert Sabolic und Maximilian Rebernig in der Entscheidung angeschrieben hatten. Die Kärntner schoben sich in der Tabelle damit bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Südtiroler heran. Der HC Innsbruck gewann das West-Duell bei den Pioneer Vorarlberg mit 4:2. Der KAC schlug Asiago im Heimspiel mit 4:3.

Fehervar besiegte Ljubljana mit 6:3 und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Salzburg. Die Partie zwischen den Graz99ers und den Black Wings Linz wurde nach zahlreichen Erkrankungen im Lager der Steirer verschoben.

In Villach scorten zwar die Gäste aus Bruneck nach einem torlosen und auch ausgeglichenen ersten Drittel als Erste, den “Adlern” gelang aber die Wende. Robert Sabolic (33.), Kapitän Alexander Rauchenwald (38.) und Kevin Hancock (39.) brachten die Heimischen mit 3:1 voran. Das Schlussviertel stand wiederum im Zeichen der Pustertaler. Der ehemalige Villacher Rick Schofield markierte in der 51. Minute seinen zweiten Treffer an diesem Abend an, die Partie ging in die Overtime. Diese blieb torlos, im Penaltyschießen ließ sich VSV-Goalie Jean Philippe Lamoureux nicht überwinden.

Der u.a. ohne die verletzten Sebastian Dahm, Christian Engstrand und Raphael Herburger angetretene KAC und Asiago kamen nach einem torlosen ersten Drittel in Fahrt. Jan Mursak (23.) lenkte den Puck nach Vorarbeit von Paul Postma in die Maschen, Tobias Sablattnig (28.) erhöhte im zweiten Versuch auf 2:0 für die “Rotjacken”. Die Italiener schafften im Powerplay aber umgehend den Anschlusstreffer und ließen auch nach Postmas 3:1 (32.) nicht locker. Allan McShane traf zum 2:3 und 3:4 aus Sicht der Gäste und hielt die Partie damit bis ins Finish offen. Den vierten Treffer für den KAC erzielte Nick Petersen (53.). Die momentan siebentplatzierten Klagenfurter bleiben damit vor heimischer Kulisse ungeschlagen.

Der Vierte Innsbruck rannte in Feldkirch einem Rückstand hinterher. Daniel Woger (6.) brachte die überraschend stark in die Saison gestarteten Pioneers im Powerplay voran. Fünf schwache Minuten der Heimischen nutzten die Tiroler aber aus. Kevin Roy (22.), Corey Mackin (24.) und Brady Shaw (27.) schrieben jeweils im Nachsetzen an. Luka Maver (27.) brachte die Pioneers zwar umgehend heran, auch im Schlussabschnitt sollte den Vorarlbergern jedoch kein Erfolgserlebnis mehr vergönnt sein. Innsbruck ließ wenig zu und schaffte durch einen Empty-net-Treffer von Anders Krogsgaard die Entscheidung. Für die Haie geht es am Mittwoch in der Champions Hockey League auswärts bei Aalborg weiter.