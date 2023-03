WAC trennt sich von Trainer Dutt

Der Wolfsberger AC hat sich nach dem enttäuschenden Start ins Jahr 2023 von Trainer Robin Dutt getrennt. Das gab der Fußball-Bundesligist aus Kärnten am Sonntag bekannt. Der WAC hatte am Samstag mit einer 1:2-Niederlage beim TSV Hartberg die Chance auf die Meistergruppe verspielt, in einem anschließenden Gespräch mit Präsident Dietmar Riegler wurde dem Deutschen die Entscheidung mitgeteilt.

Dutt hatte die Mannschaft im Sommer 2021 übernommen. Der Deutsche führte den WAC in der ersten Saison ins Cup-Halbfinale und in der Meisterschaft auf Rang vier und damit einen Europacup-Platz. Der Einzug in die Conference League gelang nicht. In der laufenden Saison blieb der WAC allerdings unter den Erwartungen und verpasste erstmals die Meistergruppe der besten sechs Mannschaften. Nach vier Niederlagen in den bisher fünf Pflichtspielen des neuen Jahres zog der WAC nun die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit mit dem 58-Jährigen.

“Ich möchte mich bei Robin Dutt für die schöne und interessante Zeit bedanken. Ich bin froh die Möglichkeit gehabt zu haben eine so tolle Persönlichkeit kennenzulernen und wünsche Robin das Allerbeste für seine Zukunft”, erklärte WAC-Präsident Riegler.

Dutt, der sich am Sonntagvormittag von der Mannschaft verabschiedete, verlor ebenfalls kein böses Wort. “Der WAC ist mir in den vergangenen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich wünsche der Mannschaft, von der ich weiterhin voll überzeugt bin, alles Gute”, sagte er. Mit Dutt musste auch dessen Co-Trainer Oliver Barth gehen.

Wer die Mannschaft in der Qualifikationsgruppe in den Kampf um den Klassenerhalt und die letzte Chance auf ein Europacup-Ticket führt, stand vorerst nicht fest.