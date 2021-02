WAC verliert “Bonusspiel” bei Tottenham klar mit 0:4

Der Wolfsberger AC ist am Mittwochabend im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Tottenham Hotspur ausgeschieden. Nach der 1:4-Hinspiel-Niederlage am vergangenen Donnerstag in Budapest verlor der WAC auch das Retourpartie in London klar mit 0:4 (0:1). Die Tore erzielten Dele Alli (10.), Carlos Vinicius (50., 83.) und Gareth Bale (73.). Tottenham stieg also mit dem Gesamtscore von 8:1 ins Achtelfinale auf, das am Freitag ausgelost und am 11. bzw. 18. März gespielt wird.

Der WAC hatte in der von Trainer Ferdinand Feldhofer als “Bonusspiel” titulierten Partie zwar durch Christopher Wernitznig, der an seinem 31. Geburtstag aus 20 Metern übers Tor schoss, die erste Chance (6.), doch der erste Treffer fiel dann vier Minuten später auf der Gegenseite: Nach Pass von Matt Doherty schloss Englands Teamspieler Alli mit einem perfekten Fallrückzieher aus 13 Metern ins Eck spektakulär ab.

Danach blieben Topmöglichkeiten lange Zeit aus. Tottenham-Schlussmann Joe Hart musste vor dem Wechsel einzig bei einem zu leicht ausgefallenen Strafraum-Schuss von Michael Liendl eingreifen (34.). Kurz vor der Pause hatte der brasilianische Mittelstürmer Vinicius das 2:0 auf dem Fuß, nachdem er Tormann Manuel Kuttin hatte aussteigen lassen. Doch WAC-Abwehrchef Gustav Henriksson erwischte den Ball bei seiner Rettungsaktion mit dem Fuß noch vor der Linie. In derselben Minute musste Kuttin dann auch noch einen Schuss von Steven Bergwijn entschärfen (beide 44.).

Nicht einmal fünf Minuten nach dem Wechsel hieß es aber 2:0: Nachdem WAC-Stürmer Cheikhou Dieng nach Kontakt mit Eric Dier erfolglos Elfmeter gefordert hatte, verwertete Vinicius im Gegenangriff eine Alli-Flanke per Kopf ins kurze Eck. Schlussmann Kuttin glänzte wenig später mit einer Abwehr eines Schusses von Erik Lamela (54.). Auf der Gegenseite bediente Liendl den in der Pause eingewechselten Dejan Joveljic per Flanke, doch der Kopfball des Stürmers landete neben dem Tor. Wenig später scheiterte er dann an Hart (63.).

Anschließend spielte nur noch Tottenham, wobei Kuttin sich zwar mehrmals auszeichnete – etwa bei einem Schuss aus kurzer Distanz von Alli (67.) -, allerdings auch zwei weitere Male machtlos war. So etwa beim Schuss des erst vier Minuten zuvor eingewechselten Bale, der nach Pass von Alli mit seinem starken linken Fuß perfekt ins lange Eck traf. Der Endstand resultierte dann aus einem Schnitzer von Henriksson am eigenen Sechzehner, nach dem Vinicius seinen Doppelpack schnürte.

Der Klasseunterschied war am Ende deutlich zu sehen. Tottenham hat in seinem Kader nicht weniger als 17 Spieler stehen, deren Marktwert den des gesamten WAC-Teams übertrifft.