Walli bei EM über 400 m im Halbfinale

Susanne Walli hat am Montagabend zum Auftakt der Leichtathletik-Bewerbe bei den European Championships im München über 400 m den Einzug in das Halbfinale geschafft. Die Oberösterreicherin wurde in ihrem Vorlauf in 51,73 Sek. Dritte, das bedeutete Saisonbestleistung und den direkten Aufstieg in die Vorschlussrunde (Dienstag, 13.00 Uhr). Magdalena Lindner landete über 100 m an der 25. Stelle.

Die Niederösterreicherin Lindner war als Nachrückerin ins Feld gerutscht, kam in ihrem Heat in 11,58 Sek. als Siebente ins Ziel und schaffte den Aufstieg in das Semifinale letztlich um eine Hundertstel nicht. “Es war eigentlich ein ganz rundes Rennen. Der Start war vielleicht ein bisschen verhalten, aber fliegend war ganz gut”, sagte die 22-Jährige. Sie sei für ihre erste EM trotzdem zufrieden, wenngleich es freilich schade sei. Ihr Fokus gilt jetzt der Staffel am Freitag.