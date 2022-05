Weißhaidinger zum Diamond-League-Auftakt Vierter

Lukas Weißhaidinger ist mit Platz vier in die Diamond-League-Saison der Leichtathleten gestartet. Der Olympiadritte von Tokio schleuderte den Diskus am Samstag in Birmingham in seinem besten Versuch auf 65,14 m, daneben hatte er mit 62,08 noch einen weiteren gültigen. Der Sieg ging an den Slowenen Kristjan Ceh, der mit 71,27 nationalen Rekord markierte. Platz zwei ging an den Litauer Andrius Gudzius (66,40), drei an den schwedischen Olympiasieger Daniel Stahl (65,97).

Von: apa