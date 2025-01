Wendl/Arlt verhindern ÖRV-EM-Dreifachsieg bei Doppelsitzern

Von: apa

Tobias Wendl/Tobias Arlt haben am Samstag bei der Kunstbahn-Rodel-EM in Winterberg einen österreichischen Dreifachsieg verhindert. Die Deutschen markierten im Doppelsitzer-Bewerb in beiden Läufen neuen Streckenrekord und triumphierten damit vor Juri Gatt/Riccardo Schöpf sowie Yannick Müller/Armin Frauscher. Die Titelverteidiger Thomas Steu/Wolfgang Kindl steigerten sich im 2. Lauf deutlich, mussten sich aber am Ende mit Rang vier begnügen.