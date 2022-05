Wieder ein erfolgreiches Wochenende fÃ¼r Target Competition

Bozen – Mit einer Doppelbelastung ging das Team Target Competition in das vergangene Wochenende. An 2 Tagen und an 2 verschiedenen Orten, nämlich Imola und auf dem Nürburgring wurden insgesamt 4 Rennen bestritten.

Während die Südtiroler mit ihren 3 Fahrern, Niels Langeveld, Francesca Raffaele und Cesare Brusa im Rahmen der TCR Italy, in Imola an den Start gingen, brachte ein 2. Team aus Andrian weitere 2 Hyundai Rennwagen am Nürburgring auf die Piste. Hier fanden zwei 3stündige Qualifying-Rennen für das berühmt-berüchtigte 24h Rennen statt. Die Fahrerpaarungen dabei waren Manuel Lauk (D)/Marc Basseng (D), sowie Moritz Oestreich (D)/Antti Buri (FIN).

Am Nürburgring gab es für den Hyundai Elantra und den Hyundai i30N große Erfolge. Beim Samstagrennen ließen sie den Mitbewerbern in ihrer Klasse keine Chance, die beiden Hyundai beendeten das Rennen auf Platz 1 und 2. In Anbetracht von 90 Fahrzeugen am Start, gab es am Samstag mit P31 und P33 zudem ein tolles Gesamtergebnis.

Der Sonntag war von denselben Erfolgen gekennzeichnet, P1 und 2 in der eigenen Kategorie und ein Gesamtplatz gleich hinter den wesentlich stärkeren GT3 Rennwagen waren das hervorragende Ergebnis.

Das 24h Rennen vom Nürburgring findet vom 26. bis zum 29. Mai statt.

Am Samstag lief es bei der TCR Italy in Imola für Niels Langeveld hervorragend, im Qualifying sicherte er sich P2, während sich die erst 19 Jahre junge Francesca Raffaele einen sehr guten 20 Startplatz sicherte, dies bei 32 Teilnehmern!

Im Rennen zerstörte sich der Niederländer sein gutes Quali-Ergebnis auf dem 1. Meter, er würgte den Motor ab, das Rennen war damit bereits gelaufen. Zwar konnte er mit P7 einige wichtigen Punkte mitnehmen, die Enttäuschung war aber trotzdem groß. Mit P12 konnte Francesca Raffaele ein Top Ergebnis erzielen und auch Cesare Brusa konnte mit seinem 13 Platz zufrieden sein, er war lediglich von P 27 gestartet.

Keine großen Verschiebungen brachte Rennen 2 am Sonntag für Niels Langeveld, vom 6 Platz gestartet beendete es auf derselben Position.

Cesare Brusa und Francesca Raffaele konnten einige Plätze gutmachen und landeten auf den Plätzen 13 und 14.

Die nächsten Rennen der TCR Italy finden vom 2. bis 5 Juni in Misano statt.

Ergebnisse