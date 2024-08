Wiener Wafler im Omnium der Bahnradfahrer Olympia-13.

Von: apa

Der Wiener Bahnradfahrer Tim Wafler hat am Donnerstagabend im Omnium-Bewerb der Olympischen Spiele Rang 13 belegt. Der 22-jährige U23-Madison-Europameister kam über die vier Teildisziplinen erst im abschließenden Punkterennen so richtig in Schwung, da wurde er Siebenter. Wafler startete im Scratch mit Rang 13, im Temporennen wurde er 16., im Ausscheidungsrennen belegte er Rang 19. Gold ging an den viel umjubelten Franzosen Benjamin Thomas (164 Pkt.). Wafler kam auf 55 Zähler.

Am Samstag (17.59 Uhr) ist Wafler auf der Bahn in Saint-Quentin-en-Ývelines bei Paris mit dem gleichaltrigen Maximilian Schmidbauer im Madison am Start. Ersatzfahrer Raphael Kokas käme nur im Fall einer Verletzung zum Zug.