Wiesberger in Sotogrande auf Endrang elf, Schwab 15.

Golfer Bernd Wiesberger hat das mit 3 Mio. Euro dotierte Andalucia Masters in Sotogrande auf Rang elf beendet. Als Vierter in den Schlusstag gestartet, hielt sich der Burgenländer nach zwei schnellen Birdies sowie späteren Bogeys bis zum vorletzten Loch auf diesem Platz, ein Bogey am Schlussloch warf ihm aber mit einer 72 noch aus den Top Ten. Der Steirer Matthias Schwab verbesserte sich nach fünf Birdies und drei Bogeys mit einer 69 noch um sechs Ränge auf Position 15.

Während Schwab das Turnier mit Par abschloss, war Ryder-Cup-Teilnehmer Wiesberger über die vier Tage um einen Schlag besser. Auf den englischen Sieger Matt Fitzpatrick fehlten ihm letztlich fünf Schläge, zwei Schläge auf Platz zwei. Diesen nahmen der Schwede Sebastian Soderberg und der Australier Lee Min Woo ein.