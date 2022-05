Wiesberger, Straka, Woods schaffen Cut bei PGA Championship

Tiger Woods hat bei der 104. PGA Championship den Cut geschafft und ist am Wochenende noch dabei. Im Vergleich zum Auftakt verbesserte sich Woods am Freitag (Ortszeit) im Southern Hills Country Club im US-Staat Oklahoma um fünf Schläge – nach seiner 69er-Runde steht er nun bei drei über Par. Auch die beiden Österreicher Bernd Wiesberger und Sepp Straka schafften den Cut. In Führung liegt der US-Amerikaner Will Zalatoris mit 131 Schlägen.

Wiesberger lag mit 139 Strokes am geteilten 17. Rang, Straka mit 143 am geteilten 53. Rang – gleichauf mit Superstar Woods, für den es erst das zweite PGA-Turnier seit seinem schweren Autounfall ist.

Die besten Runden des Tages gelangen Bubba Watson (USA/63 Schläge), Mito Pereira (Chile/64) und Zalatoris (65). Letzterer geht nun mit einem Schlag Vorsprung auf Pereira als Favorit ins Wochenende.