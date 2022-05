WM-Favoriten Finnland und Kanada mit drittem Sieg

Die zwei Topfavoriten der Eishockey-WM in Finnland haben auch ihr drittes Spiel gewonnen. Gastgeber und Olympiasieger Finnland besiegte am Montag in Tampere die USA in einer ungestümen Partie mit vielen Disziplinlosigkeiten mit 4:1. Titelverteidiger Kanada setzte sich in Helsinki gegen die Slowakei mit 5:1 durch. Lettland holte mit einem 3:2 gegen Norwegen den ersten Sieg, Deutschland gewann gegen Frankreich 3:2.

Mikael Granlund (18.) brachte die Finnen zur Freude der 11.500 Zuschauer in der Nokia Arena in Führung. Valtteri Filppula (25.) und Sakari Manninen (26.) bauten mit Powerplay-Toren innerhalb von 54 Sekunden den Vorsprung auf 3:0 aus. Mikko Lehtonen (31.) legte zum 4:0 nach, im Finish traf Alex Galchenyuk (59.) für das US-Team.

Lettland sorgte im Mitteldrittel für die Vorentscheidung. Dank Treffer von Nikolajs Jelisejevs in doppelter Überzahl (28.) und Roberts Bukarts (34.) zogen sie auf 3:1 davon. Nach dem Anschlusstor von Max Krogdahl (48.) drängten die Norweger auf den Ausgleich, konnten Torhüter Elvis Merzlikins aber nicht mehr überwinden.

In Helsinki war Pierre-Luc Dubois der Matchwinner für Kanada. Der Stürmer der Winnipeg Jets ebnete dem Rekordweltmeister mit einem Doppelpack (27./PP, 38.) zu einer 3:1-Führung den Weg zum nächsten Erfolg. Cole Sillinger (42.) und Morgan Geekie (52.) erhöhten im Schlussdrittel.

Deutschland ist nach dem Erfolg gegen Aufsteiger Frankreich weiter auf Viertelfinal-Kurs. Daniel Fischbuch (3.), Alexander Ehl (18.) und Leo Pföderl (46.) machten den zweiten Sieg der Deutschen perfekt. Für Frankreich trafen NHL-Stürmer Alexandre Texier (15.) und Hugo Gallet (32.). Das DEB-Team bangt aber um seinen Stürmerstar Tim Stützle. Der Angreifer der Ottawa Senators musste nach einem Check gegen sein Knie bereits im ersten Drittel verletzt vom Eis.