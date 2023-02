WM für verletzten Payer zu Ende – Piste gebrochen

Für Parallel-Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinner Alexander Payer ist die Snowboard-WM in Bakuriani zu Ende. In der Qualifikation für den Parallelslalom kam der Kärntner am Dienstag zu Sturz und verletzte sich am linken Knie, die Untersuchungen erfolgen in Graz. Die Quali wurde indes abgebrochen, weil die Piste an zwei Stellen, jeweils bei einem Tor am blauen sowie am roten Kurs, brach. Es soll nun umgesteckt, neu besichtigt und die Ausscheidung fortgesetzt werden.

Von: apa