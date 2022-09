Wölfe kassieren bittere Heimniederlage

Bruneck – Nach dem gestrigen „Ruhetag“ (Wegfall der Begegnung gegen Bratislava) konnten sich die Wölfe diese Woche voll auf das Heimspiel gegen die Black Wings Linz konzentrieren. Diese sind nach der verkorksten letzten Saison motiviert und gestärkt in die neue Saison gestartet; nach einem Auftaktsieg gegen den VSV gab es in Folge zwei Niederlagen, am Sonntag gegen Graz und gestern in Bozen gegen den HCB (1:2). Coach Mair kann aus dem Vollen schöpfen und muss nur den verletzten March vorgeben; im Tor bekommt wieder Tomas Sholl das Vertrauen.

Die Wölfe erwischen einen Horrorstart: schon nach einer Spielminute steht Romig mutterseelenallein vor Sholl und schiebt einen genauen Querpass von Roe zum 0:1 ins Netz. Die Reaktion des HCP bleibt nicht aus. Zuerst bedient Archambault schön Roy (Schuss vorbei), gleich darauf fängt Roy im Slot einen Defensivpass ab und platziert die Scheibe ins lange Eck (1:1, 4. Minute). In der Folge lassen die Wölfe zwei Überzahlsituationen ungenutzt (33 Sekunden davon im 5 vs. 3), bestimmen jedoch durchaus das Spielgeschehen. Catenacci, Bardaro, Catenacci (Latte) und Roy lassen leider Riesenmöglichkeiten auf die Führung ungenutzt. Auf der Gegenseite sind auch die Gäste mit schnellen Kontern immer wieder brandgefährlich (Romig, Haga). Zwei Minuten vor Drittelende nutzt Lebler einen solchen Gegenstoß zum 1:2, der Treffer wird nach Videostudium (Tormannbehinderung) anerkannt.

Im Mittelabschnitt überstehen die Wölfe zuerst ein Unterzahlspiel ohne Probleme, überlassen dann aber von Minute zu Minute das Eis und das Spielgeschehen immer mehr den Black Wings. Dieser Konzentrationsverlust wird prompt auch bestraft: Roe bedient St-Amant und der letztjährige Teamkollege von Archambault bezwingt Sholl mit einem schönen Abschluss ins Kreuzeck (1:3; 29. Minute). Die Möglichkeit auf eine Reaktion wird durch eine 4-Minuten-Strafe gegen Jensen (hoher Stock) eingebremst. Statt ins Spiel zurückzukommen müssen die Schwarzgelben in Unterzahl agieren, und diesen Vorteil nutzen die Oberösterreicher eiskalt. Beide Powerplays verwerten sie und erhöhen mit Haga (verdeckter Schuss, 32. Minute) und mit Gaffal (Rebound, 33. Minute) auf 1:5. Damit geht es auch zum zweiten Pausentee.

In der Drittelpause wird der Organisation LeO (Lebensmittel und Orientierung) ein Scheck über 2.500 Euro überreicht.

Im Schlussabschnitt kommen die Wölfe wild entschlossen aufs Eis zurück. Sie überrennen die Black Wings förmlich und werden auch sofort belohnt. Einen Roy-Schuss kann Höneckl nicht festhalten, und Archambault drückt die Scheibe über die Linie (2:5; 41. Minute). Ein weiterer Treffer gelingt trotz minutenlanger Drangphase und einer ganzen Reihe von Abschlüssen nicht. So können die Linzer sich fangen und das Spiel wieder kontrollieren. Die Schlussoffensive bringt noch einmal einige gute Chancen hervor, doch Ahl und Co. scheitern ein ums andere Mal und so geht die Partie verloren.

Nach dieser Heimniederlage stehen am nächsten Wochenende zwei schwere Brocken an: am Freitag gastieren die Wölfe in Salzburg (19:15 Uhr; Live-Spiel Video33), am Sonntag in Wien (17:30 Uhr). Nach einem weiteren Auswärtsspiel (Freitag, 7. Oktober in Linz) kommt es dann zum ersten großen Derby in der Intercable Arena: am Sonntag, 9. Oktober, kommt der HC Bozen nach Bruneck; Spielbeginn ist um 18:00 Uhr.