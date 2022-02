Wohlgenannt vor Kraft Halbzeit-Erster im Lahti-Weltcup

Der Vorarlberger Ulrich Wohlgenannt führt überraschend die Wertung des Weltcup-Skispringens in Lahti zur Halbzeit an. Mit 126 Metern und zusätzlichen Windpunkten liegt der 27-Jährige 0,3 Punkte vor seinem ÖSV-Teamkollegen Stefan Kraft (124,5 m) an der Spitze. Dritter ist 6,2 Punkte zurück der Deutsche Markus Eisenbichler (127), der wie der viertplatzierte Norweger Halvor Egner Granerud (127,5) Abzüge für Aufwind hinnehmen musste.

Mit Jan Hörl (121 m) als Neuntem und Clemens Aigner (120,5) als Zwölftem schafften es insgesamt vier Österreicher unter die ersten zwölf. Daniel Tschofenig, Manuel Fettner und Daniel Huber verpassten jedoch bei Schneefall und vor leeren Rängen die Qualifikation für das Finale.