Zwei Auswärtsspiele für Bozen – Salzburg und Derby gegen Pustertal

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia hat die erste Niederlage im fünften Meisterschaftsspiel der ICE Hockey League bereits ad acta gelegt und bereitet sich auf zwei besonders brisante Duelle für das kommende Wochenende vor.

Am Freitag, 7. Oktober sind Frank und Co. mit Spielbeginn um 19:15 Uhr in der Eisarena von Salzburg gegen den EC Red Bull Salzburg gefordert. In diesem Match treffen Erster gegen Zweiten aufeinander, wobei beide Teams bis zum letzten Spieltag die volle Punktezahl eingefahren hatten, dann aber je eine Niederlage kassierten.

Die Red Bull, die in dieser Woche auch ein Champions Hockey League Spiel gegen Freiburg ausgetragen haben, das mit einer 0:1 Niederlage endete, werden als Titelaspirant Nummer eins gehandelt. Nachdem Salzburg die letztjährigen Playoffs mit 12 Siegen aus 12 Spielen dominiert hat, wurde die Mannschaft mit talentierten Spielern verstärkt, wo mit Dennis Robertson auch ein Ex-Weißroter unter Vertrag steht. Während die Mozartstädter bisher die meisten Tore (21) erzielt haben, halten die Weißroten mit der besten Defensive (7 erhaltene Treffer) dagegen.

In den letzten neun Jahren haben die beiden Duellanten 61 direkte Spiele ausgetragen, dabei gab es 29 Erfolge (davon acht in den beiden letzten Saisonen) für die Foxes und 33 für die Österreicher. Das Spiel wird live über Streaming pay-per-view auf https://live.ice.hockey übertragen.

„Es wird ein rassiges Spiel werden, Salzburg ist ein starkes Team, das ein hohes Tempo geht und in der Offensive wie auch in der Defensive keine Schwächen hat”, erklärt der weißrote Verteidiger Scott Valentine. „Wir müssen bereit sein und uns auf ein schnelles Spiel einstellen: in den ersten vier Heimspielen haben wir einen guten Spielfluss gefunden, das letzte Match in Feldkirch war sicher nicht unser bestes, daher ist die Begegnung von morgen ein guter Gradmesser“.

Am Sontag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr findet nach der noch (unverdauten) „Vorspeise“ aus dem Alperia Cup in der Intercable Arena das erste Saisonderby gegen den HC Pustertal statt. Die Gelbschwarzen sind aktuell mit nur einem Sieg aus fünf Begegnungen das Schlusslicht der Liga und warten auf ein positives Signal, und dies bereits im Auswärtsspiel von Freitag in Linz. Wie immer geht es am Sonntag um mehr als die drei Punkte, denn Derbys sind immer ein Kapitel für sich. Und im Hause der Weißroten brennt man auf Revanche, denn in der Saison 2021/22 wurde nur eine Begegnung von vieren gewonnen. Auch dieses Spiel wird live über Streaming pay-per-view auf https://live.ice.hockey übertragen.

„Mit Sicherheit ist das kommende ein anspruchsvollvolles Wochenende” erklärt Angelo Miceli, „das Match gegen Salzburg ist eine erste Standortbestimmung, die Begegnung gegen Pustertal hingegen ist ein Derby und wir wissen, um was es dabei geht“.

Der weißrote Kader

Wahrscheinlich kann Coach Glen Hanlon mit der Rückkehr von Angelo Miceli rechnen, Diego Glück hingegen ist immer noch nicht einsatzbereit. Fehlen wird auch Matt Frattin, der im Match von Feldkirch einen Schlag erhalten hat und für beide Spiele vom Wochenende ausfallen wird.

DieTermine

Freitag, 7. Oktober, um 19.15 Uhr – Eisarena, Salzburg – PPV-Livestream on https://live.ice.hockey

EC Red Bull Salzburg vs HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 9. Oktober, um 18.00 Uhr – Intercable Arena, Bruneck – PPV-Livestream on https://live.ice.hockey

HC Pustertal vs HCB Südtirol Alperia