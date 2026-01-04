Aktuelle Seite: Home > Sport > Zweite Plätze beim Sigulda-Weltcup von Schulte und Müller
Zweite Plätze beim Sigulda-Weltcup von Schulte und Müller

Sonntag, 04. Januar 2026 | 12:33 Uhr
Österreichs Elite der Kunstbahn-Rodler hat am Sonntag in den Einzelbewerben des Sigulda-Weltcups jeweils Rang zwei erreicht. Lisa Schulte landete bei den Frauen 0,037 Sek. hinter der US-Amerikanerin Summer Britcher, Jonas Müller bei den Männern 0,081 Sek. hinter dem Deutschen Felix Loch. Beide ÖRV-Aktive waren am Vortag im ersten Lauf Dritte gewesen. Die Aufteilung auf zwei Tage war auch eine Art Vorbereitung auf die bei Olympia auf zwei Tage gesplitteten Einzel-Konkurrenzen.

Im Männer-Rennen auf der lettischen Bahn kamen die Brüder Nico (+0,107) und David Gleirscher (+0,182) hinter dem Deutschen Max Langenhan auf die Plätze vier und fünf, Nico Gleirscher war von Position zwei aus in die Entscheidung gestartet. Sonst war kein Österreicher im zweiten Lauf dabei, Wolfgang Kindl war im ersten Heat zu Sturz gekommen. Mit Hannah Prock (+0,336) und Dorothea Schwarz (+0,401) als Siebenter bzw. Neunter kamen auch bei den Frauen noch zwei weitere rot-weiß-rote Athletinnen in die Top Ten. Rang drei ging an Julia Taubitz (GER).

Im Weltcup liegt Schulte nach vier von neun Rennen unmittelbar vor Prock und Schwarz auf Rang vier, Britcher führt. Müller fehlen als Zweitem nur 16 Zähler auf Loch, Nico Gleirscher ist Vierter. Bei den Frauen-Doppelsitzern hatten Selina Egle/Lara Kipp ihre Gesamtführung am Samstag mit ihrem zweiten Saisonsieg ausgebaut.

