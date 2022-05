17. Mai: Veranstaltungsreihe #Kulturperspektiven in Algund abgesagt

Algund – Die morgige Veranstaltung #Kulturperspektiven in Algund wird abgesagt. Der neue Termin wird frühzeitig bekanntgegeben.

Die dritte Diskussionsrunde der Veranstaltungsreihe #Kulturperspektiven mit Landesrat Philipp Achammer am morgigen Dienstag in der Brauerei Forst in Algund muss kurzfristig abgesagt werden.

Der neue Termin, bei dem sich Landesrat Achammer mit der Künstlerin Petra Polli, dem Unternehmer Federico Giudiceandrea und dem Direktor des Südtiroler Kulturinstituts Peter Silbernagl sowie allen Interessierten austauscht, wird in zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.