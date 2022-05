St. Martin – Ein Bekenntnis zur gemeinsamen Heimat mit ihren Werten und Traditionen haben etwa 7.000 Schützen und Marketenderinnen aus allen Landesteilen Tirols und Bayern am heutigen Sonntag beim 26. Alpenregionstreffen im Passeiertal abgelegt. Im Anschluss an die feierliche Messe mit dem Bischof der Diözese Bozen-Brixen Ivo Muser, den Grußworten der Ehrengäste und den Ehrungen marschierten die Schützenkompanien mit ihren farbenfrohen Trachten und bunten Fahnen zum großen Festumzug durch das historische Ortszentrum von St. Martin in Passeier.

Etwa 7.000 Trachtenträger*innen marschierten zum 26. Alpenregionstreffen auf, das coronabedingt bereits zwei Mal verschoben werden musste und an diesem Wochenende in St. Martin über die Bühne ging. „Menschen, die zusammenhalten, sind nie alleine“, begrüßte die Bürgermeisterin von St. Martin in Passeier Rosmarie Pamer Schützen, Marketenderinnen und Ehrengäste mit einem Spruch, der sie bereits eine ganze Weile begleitet. „Ich wünsche mir, dass dieses Gefühl der Verbundenheit, der Kameradschaft und der Freundschaft heute im Passeier spürbar wird und uns durch die nächste Zeit tragen möge. Denn das Alpenregionstreffen verbindet, ja Passier verbindet“, so Pamer.

In dieselbe Kerbe schlug der Hauptmann der Schützenkompanie St. Martin in Passeier Armin Oberprantacher in seiner Begrüßung. „Für Gott, Kaiser und Vaterland, für Friede, Freiheit und Freundschaft ist auf vielen unserer Fahnen zu lesen“, so Oberprantacher. „Diese Schlagwörter eins und Leitfaden und Auftrag, denn im Grunde beschreiben sie unsere Werte. Werte, für die wir Schützen einstehen; Werte, die uns tragen durch unsichere und stürmische Zeiten; Werte, die uns Halt geben, wenn sich die Welt um uns immer schneller zu drehen scheint. Es sind Werte, auf die wir zählen können, die uns in Freundschaft verbinden.“

Die Feldmesse auf der „Kellerer“-Wiese südlich von St. Martin und der anschließende Festumzug bildeten heute den Höhepunkt des 26. Alpenregionstreffens der Schützen im Passeiertal. Dem Gottesdienst stand Diözesanbischof Ivo Muser vor. In seiner Predigt verwies der Bischof auf die vielschichtige Bedeutung des Begriffs Heimat. „Dieses farbenfrohe Fest will Ausdruck von Freundschaft und auch ein Bekenntnis zu unserer gemeinsamen Heimat sein. Liebe zur eigenen Heimat darf nichts zu tun haben mit Geringschätzung oder Abwertung anderer Kulturen, anderer Sprachen und anderer Traditionen. Liebe zur Heimat zeigt sich nicht in einer „Wir sind wir-Mentalität“ und „Wir sind die besten“, sondern in der Dankbarkeit für das, was uns geschenkt und anvertraut ist“, sagte der Bischof eingangs. Dann definierte der Bischof, was für ihn Heimat ist: „Heimat ist viel mehr als ein Stück Land, das jemand sein Eigentum nennt und das es zu verteidigen gilt. Heimat ist vor allem mehr als ein geographischer Begriff. Heimat hat für uns Menschen mit Identität zu tun, mit Herkunft, mit Wurzeln, mit Lebensraum, mit Sprache, mit Kultur, mit Gefühlen, mit Erinnerungen und Erfahrungen, mit gelingenden Beziehungen. Heimat verbinden wir mit der Ursehnsucht des Menschen, daheim zu sein, gewollt und angenommen zu sein.“ Das Alpenregionstreffen sei ein Freundschaftsfest, das vor allem die Dankbarkeit stärken solle, sagte der Bischof und führte aus, was er damit meint: „Dankbar sein für das Geschenk des Friedens, das nie aufs Spiel gesetzt werden darf. In der gesamten Geschichte Tirols und Bayerns gab es noch nie eine so lange Friedenszeit, wie wir sie heute erleben dürfen! Dieses kostbare Geschenk verdient unseren persönlichen, aber auch politischen und gesellschaftlichen Einsatz – in unserem Denken, Reden und Tun. Legen wir heute ein gemeinsames und klares Bekenntnis ab zum ‚Friedensprojekt Europa‘, das aus alten Feinden Partner und Freunde macht.“

Schließlich warnte Bischof Muser davor, dass die Liebe zum „Eigenen“ zu einer Blut- und Bodenideologie verkomme wie im Faschismus und Nationalsozialismus: „Die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren menschenverachtenden Ideologien des Nationalsozialismus und des Faschismus sei uns eine bleibende Mahnung. Und die Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist nur dann glaubwürdig, wenn wir uns mit Entschiedenheit einsetzen für ein friedliches Zusammenleben, für eine Einheit in der Vielfalt – hier bei uns und überall in Europa, wo verschiedene Sprachen, Volksgruppen, Kulturen und Religionen einander begegnen und sich gegenseitig fördern und bereichern können – wenn wir es wollen und zulassen!“

Nach der Feldmesse sprachen die Landeshauptleute Arno Kompatscher (Südtirol), Günther Platter (Tirol), Maurizio Fugatti (Trentino) sowie die bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber und der Landeskommandant des Bundes der Tiroler Schützenkompanien Thomas Saurer einige kurze Grußworte.

Kompatscher ging in seinen Worten auf das 50-jährige Jubiläum des zweiten Autonomiestatutes und seine Bedeutung für den Frieden und das Zusammenleben ein. „Voraussetzung für ein respektvolles Aufeinander-Zugehen ist, dass wir bewusst und selbstbewusst unsere Heimat und unserer Traditionen pflegen“, so der Südtiroler Landeshauptmann, der das Alpenregionsfest als ein Fest der Heimat und der Volkskultur, aber auch als ein Fest für Frieden, Freiheit, Offenheit und Toleranz sieht.

„Man spürt hier so richtig die Heimatverbundenheit und Tradition“, betonte auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter die gemeinsamen Werte in der Alpenregion. Platter mahnte in seinen Worten zu Zuversicht und Optimismus, gerade in schwierigen Zeiten. „Es ist unsere Verantwortung aufzuklären über unsere Werte und Traditionen“, so Platter.

Maurizio Fugatti ging ebenso auf die Werte ein, „welche die Ideale der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino sind“, so der Trienter Landeshauptmann. „Es sind schwierige Zeiten in Europa. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir alle zusammen am Frieden und an der Freiheit arbeiten müssen. Die Euregio hat genau dies zum Ziel.“

„Eine Tracht zieht man nicht an, eine Tracht legt man an“, sagte die bayrische Staatsministerin Michaela Kaniber, die in der Folge auf die Bedeutung der Alpen einging. „Die Berge bringen Menschen zusammen“, so Kaniber. „Die Alpen sind und bleiben ein Juwel, oder wie man sagt: Es ist ein Geschenk Gottes, der Rest ist harte Arbeit“, forderte die Staatsministerin dazu auf, die Kräfte für die Zukunft zu bündeln.

Thomas Saurer entschuldigte sich in seinen Worten, dass die Tiroler und die bayerischen Schützen nicht voll ausgestattet mit Säbeln und Gewehren zum Alpenregionstreffen angetreten waren, „dem Symbol unserer Wehrhaftigkeit“, so Saurer. „Das Alpenregionstreffen ist ein Neustart in einer schwierigen Zeit. Auch wenn sich vieles im Laufe der Geschichte ändert, unsere Wehrhaftigkeit bleibt, unsere Fähigkeit und unser Willen die Heimat zu verteidigen.“

Vor dem großen Festumzug sind Elmar Thaler, Stephan Zangerl, Hermann Egger und Gerhard Biller mit dem Maximiliankreuz des Bundes der Tiroler Schützenkompanien geehrt worden. Anschließend marschierten die rund 7.000 teilnehmenden Trachtenträger*innen durch den historischen Ortskern von St. Martin in Passeier zum Festzelt.

