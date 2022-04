28. April: Aktionstag zur klischeefreien Orientierung

Bozen – Der “Girls’ and Boys’ Day” am 28. April ist ein Angebot der Ausbildungs- und Berufsorientierung, das eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl fördern will.­

­

Das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung ist Partner der bundesdeutschen Initiative Klischeefrei. Gemeinsames Ziel ist es, Jugendliche zu ermuntern, gängige Rollenklischees kritisch zu hinterfragen und sich für Ausbildungen und Berufe zu entscheiden, die zu den eigenen Stärken und Interessen passen, unabhängig vom Geschlecht.

Anlässlich des Aktionstages “Girls’ and Boys’ Day” am 28. April sollen Gespräche Mädchen und Buben Einblicke in spannende Berufswelten ermöglichen und verschiedene Perspektiven eröffnet. Über die Plattform Youkando.it des Forums Prävention sensibilisiert das Landesamt für Ausbildungs- und Berufsberatung am Aktionstag für eine geschlechtersensible Berufswahl fernab von Rollenstereotypen. Hierzu gibt es etwa Interviews mit einer jungen Frau, die in einem Steinbruch arbeitet oder einem italienischen Grundschullehrer.