47 Personen mit Verdienstkreuz des Landes Tirol geehrt – zehn aus Südtirol dabei

Dorf Tirol – 47 verdiente Persönlichkeiten aus Nord- und Südtirol sind am Samstag in einem Festakt auf Schloss Tirol in Dorf Tirol bei Meran mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet worden – der dritthöchsten Auszeichnung, die das Land Tirol zu vergeben hat. Unter den Geehrten befanden sich auch Krimi-Bestsellerautor Bernhard Aichner sowie die Editorin Monika Willi, die heuer für den Oscar nominiert worden war. Auch zehn Personen aus Südtirol wurden mit dem Verdienstkreuz geehrt.

“Mit dieser Auszeichnung zollen wir Menschen Anerkennung und Wertschätzung, die mit ihrem außerordentlichen Einsatz zum Wohle von Tirol und Südtirol beigetragen haben und immer noch beitragen”, erklärte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) hob indes die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes hervor: “Die Geehrten haben sich in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft eingesetzt: von der Bildung, der Kultur und dem Sport über die Seelsorge, das Rettungswesen, den Einsatz für Randgruppen bis hin zur Stärkung der Verwaltung. Gemeinsam ist ihnen ihr Sinn für das Gemeinwohl. Das ist der Kitt, den wir heute mehr denn je brauchen.”

Das Verdienstkreuz ist nach dem Ring und dem Ehrenzeichen die dritthöchste Auszeichnung, die das Land Tirol vergibt. Der jährliche Festakt findet abwechselnd in Tirol und Südtirol statt.

Vor der eigentlichen Verleihung wurden die beiden Landeshauptleute, sowohl aus Nord- als auch aus Südtirol, im Rahmen eines landesüblichen Empfangs willkommen geheißen. Dieser Empfang wurde von der Schützenkompanie Dorf Tirol ausgerichtet.

Der Schützenbezirk Burggrafenamt/Passeier hat anlässich der Veranstaltung einen Banner mit der Botschaft „Ehrenamt in Südtiroler Hand“ aufgestellt. Mit der Botschaft sollte laut Schützenbund deutlich gemacht werden, dass das Thema Ehrenamt und seine Wertschätzung von großer Bedeutung sei und dringend angegangen werden sollte. Die Schützen appellierten an den Landeshauptmann, nicht nur leere Versprechen abzugeben, sondern konkrete Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts umzusetzen.