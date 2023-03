95. Oscars: Nebendarsteller-Ehren an “Everything Everywhere”

Die ersten Gewinner der 95. Oscargala stehen fest. Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis wurden zum Beginn des Hollywood-Familientreffens zum besten Nebendarstellerduo gekürt. Damit konnte die schräge Sci-Fi-Komödie “Everything Everywhere All at Once” bereits die ersten beiden von insgesamt elf Nominierungen in einen Oscar ummünzen.

Während Ke Huy Quan seine Ehrung unter Freudentränen entgegennahm und auf seinen realisierten Lebenstraum verwies, hielt sich der 64-jährige Hollywoodaltstar Jamie Lee Curtis bei ihrer ersten Auszeichnung an die vorgegebenen 45 Sekunden und bedankte sich bei den Fans ihrer Genrefilme über die Jahrzehnte hinweg: “Wir haben einen Oscar gewonnen!” Die erste Ehrung des Abends ging allerdings an Starregisseur Guillermo del Toro für seinen “Pinocchio”-Animationsfilm für Netflix.

Zuvor hatte Jimmy Kimmel, der bereits zum dritten Mal durch den Oscarabend führt, die gut 3.000 Gäste im legendären Dolby Theatre mit seiner Einleitung durch den Kakao gezogen. Die Gala ist dabei nach einigen Experimenten ohne Moderatoren oder an neuen Standorten endgültig wieder zu ihrem traditionellen Format zurückgekehrt.

In den nächsten Stunden stellt sich nun heraus, ob “Everything Everywhere All at Once” weiterhin seiner Favoritenrolle gerecht wird und wie der deutsche Antikriegsfilm “Im Westen nichts Neues” mit seinen neun Nominierungen letztlich abschneidet. Aus österreichischer Sicht wird besonders die Kategorie Bester Schnitt mit Spannung erwartet, findet sich hier doch Monika Willi für ihre Arbeit an dem Musikdrama “Tár” unter den Nominierten. Die Österreicherin wird den im Fall der Fälle größten Moment ihrer Karriere allerdings nicht persönlich in Hollywood erleben, da sie die lange Reise nach einem Unfall auf Anraten ihrer Ärzte nicht antreten konnte.

