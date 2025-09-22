Abgesetzte US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück

Von: APA/AFP

Die vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show des bekannten US-Moderators Jimmy Kimmel geht am Dienstag wieder auf Sendung. Das teilte der Disney-Konzern am Montag mit. Der Moderator hatte der US-Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Pro-Trump-Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Nach einer Drohung der Trump-nahen Medienaufsichtsbehörde mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender daraufhin vor vier Tagen das Aus für Kimmels Show.

Nun erklärte Disney, dessen Tochter ABC Kimmels Show bisher ausstrahlte, in den vergangenen Tagen habe der Unterhaltungskonzern eingehende Gespräche mit Kimmel geführt. “Nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag fortzusetzen.” Die vorübergehende Aussetzung habe dazu gedient, “eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für (die USA) nicht weiter anzuheizen”. Trump hatte die Absetzung der Show begrüßt, weil Kimmel ihn wiederholt kritisiert hatte.