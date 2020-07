Akropolis Museum fast leer

Erst 8.000 Besucher seit Wiedereröffnung am 1. Juli

Wegen der Corona-Pandemie haben Besucher des Museums der Akropolis von Athen die “einmalige Gelegenheit”, fast alleine die Exponate zu genießen. Dies sagte am Donnerstag Direktor Dimitris Pandermalis dem griechischen TV-Sender Skai. Seit der Wiedereröffnung des Museums am 1. Juli seien bis Mittwoch nur 8.000 Besucher gekommen. Zum Vergleich: Allein am 1. Juli 2019 hatten es 6.000 Menschen besucht.

Heute sei wegen der wenigen Besucher der Kontakt mit den Exponaten viel intensiver. “Der Besucher hat den Eindruck, er ist in die Zeit der Antike zurückgegangen und sieht die Exponate in Ruhe, als hätte er damals gelebt”, sagte der Museumsdirektor.

Im Akropolis Museum werden unter anderem echte Teile zusammen mit Gips-Nachbildungen der fehlenden Elemente des Parthenon-Frieses ausgestellt. Der Parthenon (“Jungfrauengemach”) ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands. Der britische Botschafter im damaligen Osmanischen Reich Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Teile (die sogenannten “Elgin Marbles”) des Parthenons abbauen und nach England bringen lassen. Er verkaufte sie 1816 an das Britische Museum. 56 von 96 Platten des Frieses befinden sich seitdem dort. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe dieser Friesteile.