Aktion „Hosch a Meinung?“ kurz vor Abschluss

Bozen – Südtirols Katholische Jugend und die Katholische Jungschar Südtirols haben die Bevölkerung mit provokativen Plakaten zu kirchenpolitischen Themen zur Diskussion angeregt. Alle Plakate sind auf der Webseite

www.hoschameinung.it zu sehen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geschaffen, auf der Webseite und an fünf Abenden über diese Themen zu diskutieren. Zwei Diskussionsabende stehen noch aus.

Themen wie: „Die Rolle der Frau in der Kirche“, „Heirat für alle?“, „Kirche, Macht und Geld“ und viele andere wurden auf Plakaten aufgegriffen und haben zur Diskussion angeregt. Am 7. März erschien das erste Plakat und die ersten vier Wochen sind nun bald abgeschlossen. „Es freut uns sehr, dass unser Ziel, dass in der Gesellschaft über den Glauben und über die Institution Kirche diskutiert wird, erreicht wurde. Wir haben viele Rückmeldungen erhalten und auch privat mit den Freunden habe ich über vieles diskutiert,“ erklärt Sara Burger, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend und Mitglied der Projektgruppe.

Auf der Webseite www.hoschameinung.it finden Interessierte die verschiedenen Plakate sowie Informationen dazu. Noch bis zum 15. April sind die Abstimmungen und die Diskussionsforen auf der Webseite geöffnet, um die eigene Meinung abzugeben. „Die Möglichkeit online auf der Webseite und bei den Diskussionsabenden über die verschiedenen Themen zu diskutieren wurde von vielen Personen angenommen. Die Kommentare und Abstimmungen zeigen, dass es den Menschen wichtig ist, über diese Themen zu sprechen und darüber nachzudenken. Es sind Themen, die uns Jugendliche sehr beschäftigen. Umso mehr freut es uns, wenn andere mit uns diskutieren und wir auch voneinander lernen können“, so Magdalena Ferdigg, zweite Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols.

Die Diskussionsabende finden freitags zum jeweiligen Thema der Woche online statt. Nach einem kurzen Input durch den Referenten haben alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Meinung oder ihre Fragen einzubringen. So wurde mit der Professorin für das Neue Testament Maria Theresia Ploner über „Frau in der Kirche – Ist die Zeit reif dafür?“ diskutiert, mit Gregor Jansen, Moraltheologe und Pfarrer aus Wien über „Homosexualität – Ist das keine Liebe?“ oder über das Thema „Zukunft Kirche – dem Untergang geweiht?“ mit Paul Renner, Professor für Fundamentaltheologie.

Zwei Abende stehen noch aus:

 01.04.2022 um 19.00 Uhr Kirche, Geld und Macht – Wo bleibt da

der Glaube? Mit Reinhard Demetz, Seelsorgeamtsleiter Diözese

Bozen-Brixen

 08.04.2022 um 19.00 Uhr Was ist ein guter Christ? – Kein Sex vor

der Ehe?

Mit Hannes Rechenmacher, Theologe und Sozialpädagoge

Die Anmeldung zu den Diskussionsabenden erfolgt über die Webseite www.hoschameinung.it oder per E-Mail an info@jungschar.it .

Am 11. Mai wird es eine Abschlussveranstaltung geben. Dabei werden noch einmal alle Plakate gezeigt und die Ergebnisse der Diskussionen werden vorgestellt.