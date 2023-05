Al Bano will die Arena von Verona zum 80er rocken

Italobarde Al Bano Carrisi feiert seinen 80. Geburtstag am 20. Mai mit einem großen Konzert in der Arena von Verona. Bei dem Liveauftritt am 18. Mai mit der Show “Al Bano 4 mal 20” wird der Sänger mit seiner Ex-Ehefrau Romina Power, sowie mit anderen Schwergewichten des Italopops auftreten. Anwesend werden auch die fünf Kinder des Sängers sein.

“Ich werde mit den Freunden meines Lebens im Duett singen. Es wird ein großes Volksfest werden, das dank der Umarmung des Publikums in der Arena von Verona einzigartig sein wird”, erklärte Al Bano laut Medienangaben am Dienstag. Duette sind mit Sängern wie Gianni Morandi, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi und Renato Zero geplant.

In Begleitung eines Orchesters unter der Leitung von Maestro Alterisio Paoletti wird Al Bano die mehr als 60 Jahre seiner Karriere Revue passieren lassen und dabei seine großen Hits wie “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Ci sarà” und “Nostalgia Canaglia” vor dem Arena-Publikum aufführen. Die Show wird vom italienischen TV-Sender Canale 5 ausgestrahlt.

Der Jubilar blickt auf eine einmalige Karriere zurück. Geboren wurde Albano Carrisi, so sein bürgerlicher Name, am 20. Mai 1943 in einer Bauernfamilie in Cellino San Marco bei Brindisi, am Absatz des italienischen Stiefels. Schon als Kind übt er im Weinberg seines Vaters das Gitarrespielen. Wie so viele andere Süditaliener versucht er sein Glück aber lieber im Norden, bricht die Schule ab und zieht nach Mailand.

Als Kellner und Hilfsarbeiter schlägt er sich dort durch, dann lernt er den fünf Jahre älteren Adriano Celentano kennen, dessen Eltern ebenfalls aus Apulien kommen. Er hat erste Auftritte als Sänger im Rahmenprogramm Celentanos. Der Durchbruch als Solist gelingt ihm 1967 mit “Nel Sole”, die Single verkauft sich 1,3 Millionen mal. Zum Lied wird ein Film gedreht, Al Bano spielt die Hauptrolle. Mit dabei ist die acht Jahre jüngere, bildhübsche US-amerikanische Schauspielerin Romina Power, Tochter des Filmstars Tyrone Power. Die beiden werden ein Paar, 1970 heiraten sie. Und singen dann auch zusammen. 1984 gewinnen sie das Sanremo-Festival.

Al Bano hat in seiner Karriere große Erfolge gefeiert, aber auch tiefe Abstürze und riesige Trauer erfahren. 1994 verschwand die älteste Tochter Ylenia spurlos. Al Bano meinte, dass das Mädchen tot ist, seine Frau Romina gab die Hoffnung nicht auf. 1999 ließen sich die beiden scheiden. 2014 wurde Ylenia für tot erklärt. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Al Bano ist inzwischen mit dem Ex-Showgirl Loredana Lecciso liiert, mit der er zwei Kinder hat.