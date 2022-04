Brixen – Unter dem Motto „Alles was sich im Wasser tummelt“ wurde im Rahmen des Brixen Water Light Festival © powered by Durst ein Zeichen- und Malwettbewerb ausgeschrieben, der von der Brixen Tourismus Genossenschaft und der Stadtwerke Brixen AG umgesetzt wurde.

Aus den mehr als 900 eingegangenen Bildern der Grund- und Mittelschüler*innen aus Brixen, Vahrn, Franzensfeste und Ratschings, hat eine dreiköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der Brixen Tourismus Genossenschaft, der Stadtwerke Brixen AG und einem lokalen Künstler, die besten hundert ausgewählt. Diese werden während des Brixen Water Light Festival © vom 29. April bis 22. Mai 2022 auf die Fassade des Hotel Pupp projiziert und können dort täglich von den Besucher*innen bestaunt werden.

„Es freut uns, dass die Schüler*innen der Grund- und Mittelschulen auch in diesem Jahr reges Interesse am Malwettbewerb gezeigt haben. Wir bedanken uns auch bei den vielen Lehrpersonen, die die Schülerinnen und Schüler beim Kreativprozess begleitet haben“, so Werner Zanotti, Geschäftsführer der Brixen Tourismus Genossenschaft. „Die Siegerprojekte auszuwählen, war nicht einfach. Jedes Bild zeugte von der persönlichen Auseinandersetzung mit der Aufgabe“, bestätigt Franz Berretta, Generaldirektor der Stadtwerke Brixen AG.

Die Jury reihte Elisa Fenzi von der Klasse 1C der Mittelschule Manzoni, Valerie Profanter von der Klasse 1C der Mittelschule Michael Pacher und Nicole Kofler von der Klasse 2C der Mittelschule Manzoni auf die Plätze 1 bis 3.

Platz Nummer 4 teilen sich Iris Ghidoni (Kl. 3B der MS Manzoni), Selina Stockner (Kl. 5 der GS Schabs), Sara Zorzi (Kl. 3C der MS Manzoni), Samuel Fill (Kl. 2I der MS O. von Wolkenstein), Anna Calderon Bonavida (Kl. 5A der GS Montessori), Francesco Modolo (Kl. 5B der GS Rosmini) und Xin Ai Xu (Kl. 4C der GS Goller).

Nähere Informationen zum Brixen Water Light Festival ©: www.waterlight.it