“Anora” erarbeitet sich Favoritenrolle vor dem Oscar-Finale

Von: apa

Sean Bakers “Anora” entwickelt sich bei der laufenden Oscar-Verleihung zum Favoriten auf die noch ausstehenden Topkategorien: Bei der Glamourgala in Hollywood hat sich der Filmemacher bis dato die Auszeichnungen für Schnitt und Originaldrehbuch gesichert. An der Spitze der Nominierungen steht mit 13 Nennungen zwar Jacques Audiards “Emilia Pérez”, der wegen eines Skandals um Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón seine Favoritenrolle aber mittlerweile abtreten musste.

Immerhin wurde aus “Emilia Pérez” der Song “El Mal” gekürt. Auch setzte sich Zoe Saldaña gegen die starken Konkurrentinnen durch und holte für ihren Part im Narcotransmusical die Trophäe als beste Nebendarstellerin. Unter Tränen dankte sie unter anderem ihrem Ehemann und dessen “wunderschönen Haaren”.

Wie prognostiziert konnte sich Kieran Culkin bei den Herren über den Oscar als bester Nebendarsteller in Jesse Eisenbergs “A Real Pain” freuen – und erinnerte in seiner Dankesrede coram publico seine Ehefrau daran, dass sie ihm einst ein viertes Kind versprochen habe, wenn er einen Oscar gewänne.

Bei den adaptierten Drehbüchern konnte sich “Konklave” des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger durchsetzen und seinen bisher einzigen Oscar für sich reklamieren. Selbiges gilt auch für das hochgehandelte Monumentaldrama “Der Brutalist”, der sich die Ehrung in der Kamerakategorie sicherte. Als bester Animationsfilm wurde die lettische Produktion “Flow” gewürdigt, die auch in der Sparte Auslandsoscar nominiert war, sich aber dem Drama “I’m Still Here” geschlagen geben musste, das erstmals Brasilien die Ehrung einbrachte.

Erster Oscar für “Wicked”

Und auch wenn die Organisatoren heuer auf die Liveperformance der nominierten Oscar-Songs verzichteten, wurde der Abend doch mit einem Medley aus dem nominierten Musical “Wicked” eröffnet, bei dem Ariana Grande und Cynthia Erivo ihre Parts aus dem zehnfach nominierten Film interpretierten. Zwei der Nennungen – für Kostüme und für Ausstattung – konnte “Wicked” bereits ummünzen in eine Statuette. Auch das James-Bond-Franchise bekam angesichts der Übernahme durch Amazon ein musikalisches Medley spendiert.

Wenig politische Gala

Moderiert wird die Gala heuer erstmals von Comedian Conan O’Brien, der mit einem klassischen Eröffnungsgrillen in den Abend startete. Besonders politisch gestaltete sich der Abend ungeachtet der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump hingegen bis dato nicht. Vor allem Regisseur Yuval Abraham unterstrich nach seinem Gewinn mit dem Dokumentarfilm “No Other Land”, der die Siedlungspolitik im Westjordanland thematisiert, dass es einer politischen Lösung für das Zusammenleben der Palästinenser und Israelis bedürfe, die auch von der US-amerikanischen Außenpolitik blockiert werde. “Ich sehe meinen Bruder, aber wir sind nicht gleichgestellt”, verwies der israelische Journalist auf seinen palästinensischen Kollegen Basel Adra. Und Präsentatorin Daryl Hannah grüßte das Auditorium im Dolby Theatre mit “Slava Ukraini”.

Wie erwartet spielten hingegen die verheerenden Großfeuern in Los Angeles vom Jänner eine Rolle bei der Gala, die mit Filmausschnitten samt L.A.-Bezug und dem Schriftzug “We Love L.A.” als Hommage an die getroffene Traumfabrik eröffnete. Und Vertreter der beteiligten Feuerwehren wurden auf offener Bühne begrüßt. Die Brände hatten 29 Menschenleben gefordert.