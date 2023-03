Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch

Brixen – Der Cusanus.Dialog im März greift das Thema des sexuellen Missbrauchs auf. Indem darüber gesprochen und diskutiert wird, kommt das Thema in die Öffentlichkeit und damit aus der Tabuisierung. Etwas zur Sprache bringen ist ein erster Schritt in Richtung Aufarbeitung. Und erst dann ist Prävention möglich. Der Cusanus.Dialog bietet dem tabuisierten Thema eine Plattform, vier Referent:innen nähern sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln dem sexuellen Missbrauch und leisten einen Beitrag zu Aufarbeitung und Prävention.

Die Tabuisierung von sexueller Gewalt hat dazu geführt, dass Betroffene große Angst vor Stigmatisierung hatten und haben. Sie schweigen und tragen den erlebten Missbrauch wie eine geheime Krankheit mit sich herum. Im Vergleich zum deutschsprachigen Ausland hat in Südtirol erst spät eine Aufarbeitung begonnen.

Der „Cusanus.Dialog: Sexueller Missbrauch“ am Freitag, 17. März beginnt mit dem 2022 im Raetia-Verlag erschienenen Buch „Wir brechen das Schweigen. Betroffene sprechen über sexuellen Missbrauch“. Die Autorin, Psychologin und Psychotherapeutin Veronika Oberbichler wird Auszüge vortragen und über die Gespräche und die Entstehung des Buches berichten. Darauf aufbauend gestaltet Moderatorin Maria Lobis das Gespräch mit Maria Sparber, der Ombudsfrau für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch der Diözese Bozen-Brixen, mit Gottfried Ugolini, dem Referenten des Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen der Diözese Bozen-Brixen und mit Thomas Hellrigl, Direktor der Sozialdienste Eisacktal und Mitglied des Fachteams für sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im Raum Eisacktal und Wipptal.

Täter:innen gehen manipulativ, drohend, lügend und/oder mit körperlicher Gewalt vor. Durch den plötzlichen Übergriff sind die Opfer während des Missbrauchs von der Umgebung abgeschnitten und auf sich allein gestellt. Sie sind überfordert und bleiben sprachlos und ohne Hilfe. Das Ereignis ist traumatisch und hat Auswirkungen auf das ganze Leben.

Deshalb braucht es geschultes Personal direkt in den Bildungseinrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten – in Schule, Sportvereinen, an kulturellen und kirchlichen Orten. Die gesamte Gesellschaft ist gefordert. Es geht darum zu sensibilisieren, zu schulen, Alarmsignale zu erkennen und dass Betroffene lernen, nein zu sagen. Dafür braucht es das Diskutieren in der Öffentlichkeit, dafür ist dieser Cusanus.Dialog da.

Laut der Autorin Veronika Oberbichler ist es für die Gesellschaft in Südtirol wichtig, in ein „halbwegs normales Sprechen“ über sexuellen Missbrauch zu kommen. „Damit tragen wir dazu bei, das Geheimhaltungsgebot der Täter zu durchbrechen und stellen uns eindeutig auf die Seite der Geschädigten“, sagt Oberbichler.

Eine Prävention ohne Aufarbeitung ist nicht möglich. Die Aufarbeitung hat in Südtirol erst spät begonnen, lange gab es keine Sprache für sexuellen Missbrauch. Mit dem Buch von Oberbichler und mit offenen Veranstaltungen wie dem Cusanus.Dialog wird das Thema aufgriffen, wird der Tabu-Charakter aufgebrochen. Es wird darüber geredet. Die Sensibilität dem Thema gegenüber ist gewachsen.

Beim Cusanus.Dialog geht es auch um Hilfen, um die Ombudsstelle der Diözese, um Anlauf- und Beratungsstellen.

Cusanus.Dialog: Sexueller Missbrauch Freitag, 17. März, 19.30–21.30 Uhr Cusanus-Akademie

Es referieren:

Veronika Oberbichler, Psychologin und Psychotherapeutin im Bereich Kindes- und Jugendalter sowie Erwachsene. Systemische Supervisorin, Coach und freie Schriftstellerin. Autorin des Buches „Wir brechen das Schweigen“.

Maria Sparber, Ombudsfrau für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch der Diözese Bozen-Brixen

Gottfried Ugolini, Referent des Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen der Diözese Bozen-Brixen

Thomas Hellrigl, Direktor der Sozialdienste Eisacktal und Mitglied des Fachteams für sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (Raum Eisacktal und Wipptal)

Moderation: Maria Lobis, Ritten

Für Rückfragen: Claudia Santer, Direktorin der Cusanus-Akademie, Tel. 0472 832 204