Ausstellungseröffnung der Raiffeisen Kunstsammlung

Bozen – Am Freitag, den 7. Oktober 2022 wurde die Ausstellung PORTFOLIO der Raiffeisen Kunstsammlung in der Landkommende Weggenstein – Deutschhaus Bozen in der Weggensteinstraße in Bozen eröffnet. Sie präsentiert alle 109 Kunstwerke der Sammlung, die in den letzten sieben Jahren angekauft wurden, in ihrer Gesamtschau. Damit bietet die Ausstellung den Besuchern einen spannenden Einblick in die zeitgenössische lokale Kunstlandschaft.

Mit der Raiffeisen Kunstsammlung werden seit 2011 Süd-, Ost- und Nordtiroler Künstlerinnen und Künstler gefördert. Arbeiten von insgesamt 99 Kunstschaffenden sind bereits in der Sammlung vertreten. Sarah Solderer, die Förderpreisträgerin des Jahre 2021, präsentierte ihre Arbeit. Förderpreisträger des Jahres 2022 ist Clemens Tschurtschenthaler.

Auch der zweite Katalog der Sammlung wurde bei diesem Anlass vorgestellt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 2. Dezember.

„Als wir vor zwölf Jahren begannen, ‚junge Kunst‘ zu sammeln, wollten wir junge lokale Künstlerinnen und Künstler mit unseren Ankäufen unterstützen und ihnen Sichtbarkeit geben. Heute besteht die Sammlung aus insgesamt 184 Arbeiten von 99 Künstler*innen. Die Werke ergänzen sich gegenseitig und ergeben zusammen, ähnlich einem Puzzle, ein Gesamtbild der aktuellen Situation. Hier in diesen schönen Räumen des Deutschordens bekommen die Werke eine besondere Sichtbarkeit. Sie kommen sehr gut zur Geltung“, sagt der Präsident der Raiffeisen Landesbank Hanspeter Felder.

Seit dem Jahr 2011 sammelt die Raiffeisen Landesbank Südtirol Arbeiten zeitgenössischer Kunstschaffender. Ziel ist es, eine repräsentative Sammlung aktueller Gesamttiroler Kunstwerke aufzubauen. In der Ausstellung PORTFOLIO werden die in den Jahren 2016 bis 2022 neu in die Sammlung aufgenommen Arbeiten vorgestellt. Es sind 109 Arbeiten von insgesamt 72 Süd- und Nordtiroler Künstlerinnen und Künstlern.

„Es ist uns wichtig, dass die Kunstwerke gesehen werden. Daher hängen alle Arbeiten der Sammlung gut sichtbar in der Raiffeisen Landesbank im Schalterraum, im Stiegenhaus und in den Büros. Die Mitarbeiter schätzen es, dass sie sich ein Werk für das Büro aussuchen können. Als wir jetzt die meisten Kunstwerke für die Ausstellung abgehängt haben, bemerkten viele, wie leer und etwas kahl die Räume ohne Kunst sind. Bilder regen an und bringen Stimmung ins Büro. Die Raiffeisen Kunstsammlung bereichert unseren Alltag“, sagt der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Zenone Giacomuzzi.

Die Auswahl der Ankäufe folgt einem längerfristigen Sammlungskonzept, das vom Kunstbeirat Lisa Trockner, Geschäftsführerin des Südtiroler Künstlerbundes, Brigitte Matthias, Leiterin des Kunstforums Unterland und Günther Dankl, Kustos der Graphischen und Kunstgeschichtlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen sukzessive weiterentwickelt wird. Sie garantieren, dass sich ein konzeptioneller roter Faden konsequent durch die Sammlung zieht.

„Diese Sammlung von Anfang an zu betreuen und wachsen zu sehen, ist eine erfüllende Aufgabe. Die Publikationen Portfolio 1 und 2 sowie diese Ausstellung machen sichtbar, welches Potential in der territorialen Kunstszene steckt und wie sehr sie in Bewegung ist“, kommentiert Lisa Trockner.

Brigitte Matthias meint: “Es macht große Freude, die neu angekauften Werke nicht einzeln für sich stehend zu betrachten sondern zu Themen und Genres gebündelt, sich ergänzend und konterkarierend, zu sehen.”

„Neben Künstlerinnen und Künstlern aus Südtirol sind in der Sammlung auch solche aus Tirol vertreten. Das verbindet und unterstreicht jene Offenheit, die Kunst von jeher eigen ist”, sagt Günther Dankl.

In der Ausstellung zu sehen sind Werke von Stefan Alber, Gino Alberti, Elisa Alberti, AliPaloma, Leonhard Angerer, Lois Anvidalfarei, Walter Battisti, Marlies Baumgartner, Michele Bernardi, Anna-Maria Bogner, Gotthard Bonell, Julia Bornefeld, Johannes Bosisio, Robert Bosisio, Max Brenner, Susanne Burchia, Arnold Mario Dall’O, Aron Demetz, Manfred Eccli, Ulrich Egger, Thomas Feuerstein, Thomas Grandi, Elisa Grezzani, Urban Grünfelder, Mirijam Heiler, Christoph Hinterhuber, Arnold Holzknecht, Ingrid Hora, Simon Iurino, Arthur Kostner, Hubert Kostner, Matthias Krinzinger, Giancarlo Lamonaca, Sophie Lazari, Cindy Leitner, Brigitte Mahlknecht, Linda Jasmin Mayer, Philipp Messner, Sissa Micheli, Christian Niccoli, Walter Niedermayr, Elisabeth Oberrauch, Bernd Oppl, Robert Pan, Diego Perathoner, Maria Peters, Christian Piffrader, Petra Polli, Leonora Prugger, Christian Reisigl, Manuel Resch und Maximilian Maria Willeit, Thomas Riess, Gregor Sailer, Hubert Scheibe, Karin Schmuck, Leander Schönweger, Nora Schöpfer, Leander Schwazer, Peter Senoner, Sarah Solderer, Martina Steckholzer, Thomas Sterna, Simon Terzer, Paul Thuile, Martina Tscherni, Andrea Varesco, Rens Veltman, Letizia Werth, Heidrun Widmoser, Alexander Wierer, Gustav Willeit, Benjamin Zanon.

Auch die virtuelle Galerie, in der die Raiffeisen Kunstsammlung rund um die Uhr und von jedem Ort der Welt betrachtet werden kann, ist mit in die Ausstellung gekommen. In einem Raum der Ausstellung präsentiert sie alle von 2011 bis 2015 angekauften Arbeiten, die in den Bankräumen verblieben sind, virtuell.

Anlässlich der Eröffnung wurde der zweite Katalog PORTFOLIO 2 der Raiffeisen Kunstsammlung vorgestellt. Zusammen mit dem Katalog PORTFOLIO 1 ist nun die gesamte Sammlung in Buchform dokumentiert.

Der Auftrag zur Gestaltung der Weihnachtskarte der Raiffeisen Landesbank Südtirol, den seit 2012 Künstlerinnen und Künstler erhalten, wurde heuer an die Künstlerin Sophie Lazari vergeben.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung präsentierte Sarah Solderer, die Förderpreisträgerin des Jahre 2021, ihre Arbeit 2022 (8. Can you imagine a world without?). Solderers Arbeit handelt von der prekären Situation des Künstlerberufs. Die dargestellte Wolke bringt harte Fakten in eine schöne Form. Mit ihrer Farbstruktur gibt sie die statistische Zusammensetzung der Einkommen der Südtiroler Künstler wider. Solderer bezieht sich dabei auf eine aktuelle Umfrage des Südtiroler Künstlerbundes, laut der nur 20,8% der an der Umfrage teilnehmenden Südtiroler Künstlerinnen und Künstler ihr gesamtes Jahreseinkommen durch künstlerische Arbeit erzielen. 79,2 Prozent der befragten Künstlerinnen und Künstler haben einen Nebenverdienst, um ihre Lebenshaltungskosten decken zu können. „Das sind Zahlen, die von einer gelebten Realität erzählen, deren Perspektive ganz normal erscheint, es aber es nicht ist. Perspektiven können sich ändern“, schreibt die Künstlerin zu ihrer Arbeit.

Zudem wurde der Name des Förderpreisträgers 2022 bekannt gegeben: Clemens Tschurtschenthaler. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 2. Dezember.

PORTFOLIO

Landkommende Weggenstein – Deutschhaus Bozen, Weggensteinstraße 12a, Bozen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15.00 – 19.00 Uhr

Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr