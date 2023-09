Ausstellungsparcours zur Südtiroler Autonomie: Neue Webseite online

Bozen – Ab sofort ist eine neue Webseite zum Ausstellungsparcours „Wir und die Autonomie“ über die Südtiroler Autonomie am Bozner Magnago-Platz online (www.autonomiae.bz.it). Sie wird laufend erweitert, um die Inhalte zu vertiefen und bietet mit Kommentarmöglichkeiten und Umfragen auch die Möglichkeit, sich selbst einzubringen.

Wie hat sich die Südtiroler Autonomie historisch entwickelt? Wer sind die Menschen, die sie gestaltet haben? Und wie finanziert sich ein solches Modell? Diese und viele andere Fragen rund um das Modell, das der Region Trentino-Südtirol im Allgemeinen und der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol im Besonderen eine weitgehende Selbstverwaltung des öffentlichen Lebens ermöglicht, beantwortet der vom Südtiroler Landtag und der Südtiroler Landesregierung in Auftrag gegebene und vom Betrieb Landesmuseen im September 2021 realisierte Ausstellungsparcours am Silvius Magnago-Platz in Bozen. Weitere Themen sind die Mehrsprachigkeit und der damit verbundene Proporz, die Identität der hier lebenden Menschen, aber auch die Frage nach der Zukunft der Autonomie.

Der Ausstellungsparcours wurde in den vergangenen zwei Jahren von einer eigenen Webseite (www.autonomiae.bz.it) begleitet, die nun grafisch überarbeitet und inhaltlich erweitert wurde. Wie im Ausstellungsparcours kommen auch hier Menschen zu Wort, unter anderem in Videos – ausgewählt aus den vielen Menschen, die zur Autonomie etwas zu sagen hätten; einige stammen aus Familien, die seit Generationen in Südtirol leben, andere sind erst später zugezogen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen und konkreten Erfahrungen mit der Autonomie und erklären, was sie davon halten. Hinzu kommen Umfragen zu verschiedenen Themen und Kommentarmöglichkeiten, mit denen sich die Nutzerinnen und Nutzer selbst einbringen können.

„Die neue Webseite ist ein zusätzliches Informationsinstrument zum Autonomieparcours,“ erklärt die Direktorin des Betriebs Landesmuseen, Angelika Fleckinger, „sie wird laufend erweitert, um Möglichkeiten zur Vertiefung der Inhalte zu schaffen, und ist somit ein work in progress.“

Sie wurde auch um biografische Informationen zu Personen ausgebaut, die für die Entwicklung der Autonomie von Bedeutung waren, und eignet sich auch als Instrument für den Schulunterricht. Die neue Webseite ist auch über QR-Codes zugänglich, die demnächst entlang des Ausstellungsparcours zu finden sein werden.

Zum Tag der Autonomie (autonomie.provinz.bz.it/de/tag-der-autonomie-2023) am 5. September bietet der Betrieb Landesmuseen Kurzführungen durch den Ausstellungsparcours mit Martha Stocker, Mitglied der Arbeitsgruppe Ausstellungsparcours, an. Sie finden um 10.00 und 13.00 Uhr in deutscher und um 10.30 und 13.30 Uhr in italienischer Sprache statt.