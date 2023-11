Basquiat-Selbstporträt für 42 Millionen Dollar versteigert

Jean-Michel Basquiats "Self Portrait as a Heel, Part Two'"

Ein Selbstporträt des US-Künstlers Jean-Michel Basquiat (1960-1988) ist in New York für 42 Millionen Dollar (knapp 39 Millionen Euro) versteigert worden. Dies teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Das 1982 angefertigte Werk mit dem Titel “Self-Portrait as a Heel (Part Two)”, das den Künstler verformt in Schwarz auf grünem Hintergrund zeigt, war vorab auf 40 bis 60 Millionen Dollar geschätzt worden. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Es sei das erste Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten, dass das Werk bei einer Auktion zu erwerben war, teilte Sotheby’s vorab mit. 1999 war es demnach für 772 500 Dollar versteigert worden. Es war unter anderem im Besitz des belgischen Sammlers Stéphane Janssen. Die Werke Basquiats gehören seit einigen Jahren mit zu den begehrtesten auf dem Kunstmarkt.