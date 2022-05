Bester Eigenbauwein kommt aus Villanders

Eisacktaler Bezirksweinkost in Lajen kürt Gewinner

Lajen – Die Weinverkostungen der Südtiroler Bauernjugend sind gestartet. Bei der Bezirksweinkost im Bezirk Eisacktal wurden 36 Rot- Weiß- und Süßweine vom Publikum und der Jury verkostet.

Am Freitag, 29. April ging beim Putzerhof in Lajen Ried Raas die Eisacktaler Bezirksweinkost über die Bühne. Die Jury, bestehend aus dem Kellermeister der Kellerei Eisacktal Hannes Munter und dem Winzer vom Bessererhof Hannes Mair, suchte in den vier Kategorien nach den besten Weinen des Eisacktals. Zahlreiche Weininteressierte folgten der Einladung und probierten gemeinsam die über dreißig Weine der Selbsteinkellerer. Im heurigen Jahr wurden 21 Weißweine, 13 Rotweine und zwei Süßweine verkostet.

Die besten Weißweine

In der Kategorie Neutrale Weißweine, überzeugte Johannes Kainzwaldner aus Villanders mit seinem Weißburgunder die Jury und belegte damit den ersten Platz. Weiters holte er sich mit seinem Sylvaner den zweiten Platz. Auf Rang drei schaffte es Christian Wachtler aus Brixen mit seinem Chradonnay. In der Kategorie Aromatische Weißweine siegte Michael Kainzwaldner mit seinem Müller Thurgau vor Christian Wachtler mit seinem Riesling und Franz Josef Obexer mit seinem Kerner.

Die besten Rotweine

In der Kategorie Rotweine überzeugte der Blauburgunder 2020 von Christian Wachtler vor dem Vernatsch 2021 von Johannes Kainzwaldner und dem Zweigelt 2021 von Daniel Gasser.

Der beste Süßwein war der Solaris von Wolfgang Oberhofer aus dem Jahrgang 2019.

Der Beste Wein der Bezirksweinkost ist in Villanders gewachsen. Der Müller Thurgau aus dem Jahre 2021 von Michael Kainzwaldner ist zum besten wein des Bezirkes ausgezeichnet geworden.

Die neun besten Weine vom Bezirk Eisacktal kommen weiter zur Landesweinkost am 19. Mai. Im Felsenkeller der Laimburg werden diese nochmals verkostet.

Der Bezirk Eisacktal bedankt sich bei der Jury, den Besitzern des Buschenschanks Putzerhof und bei den zahlreichen Teilnehmern für das gute Gelingen der diesjährigen Weinverkostung.