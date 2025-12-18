Bozen: Drei Jahre Bauzeit für Bibliothekszentrum

Von: Ivd

Bozen – Ein Blick in die Zukunft, indem man die Gegenwart mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit verwaltet. Confesercenti traf sich mit dem Provinzrat für Kulturerbe, Christian Bianchi, um den bevorstehenden Beginn der Baustelle des Bibliotheksmastes in der Via Longon und im Quadranten Piazza Vittoria in Bozen zu überprüfen – eine strategische Maßnahme zur städtischen und kulturellen Erneuerung des Gebiets. Während der Sitzung sammelte der Direktor Mirco Benetello zeitnahe Informationen zu den Bauphasen, mit besonderem Augenmerk auf die Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten und die Lebensfähigkeit des Bezirks. Es wurde bestätigt, dass bis zum 30. Januar nur Aktivitäten auf dem Grundstück durchgeführt werden. Ab Anfang Februar beginnen die Abriss- und Ausgrabungsarbeiten, die bis Ende Juni abgeschlossen sein sollen, genau um Überschneidungen mit den wirkungsvollsten Phasen der Baustelle Piazza Vittoria zu vermeiden.

Die Provinz und die Gemeinde haben gemeinsam an einem konkreten Plan für Sicherheit und Abflussmanagement gearbeitet. Fahrzeuge, die zum Bibliotheksknotenpunkt fahren, werden von Corso Italia, Via Cesare Battisti und Via Virgilio mit Ampelregelung zwischen Corso Libertà und Via Longon anfahren. Am Ausgang gibt es eine obligatorische Rechtskurve in Richtung Piazza Mazzini, wodurch die besonders empfindliche Kreuzung zwischen Corso Italia und Corso Libertà am Eingang umgeht und nur am Ausgang genutzt wird, wo der Manövrierraum breiter ist. Entlang des Radwegs gibt es spezielle Movieri. Es wurde außerdem vereinbart, dass samstags keine schweren Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Markt verkehren dürfen: Die Baustellenaktivitäten werden fortgesetzt, jedoch ohne Betankung, gemäß Absprache mit Bürgermeister Claudio Corrarati.

Im Bereich der Kommunikation wird eine dem Library Pole gewidmete Website aktiviert, die aktuelle und erwartete Informationen zu den verschiedenen Phasen der Arbeit bereitstellt. Neben dem ehemaligen INPS-Hauptsitz ist außerdem ein physischer Informationspunkt geplant, der mit beleuchteten Informationstafeln ausgestattet ist, um Bewohner, Händler und Besucher während der Entwicklung der Baustelle in das Viertel zu begleiten. Der Eingriff, sobald die Ausgrabungs- und Abrissphase abgeschlossen ist, wird hauptsächlich im Inneren stattfinden, mit begrenztem Einfluss auf die Außenseite und der einzige Beseitigung einiger Parkplätze. Die Gesamtbauzeit wird nach einem bereits festgelegten Zeitplan auf drei Jahre geschätzt, wobei die Baustelle offiziell geliefert wurde.

“Wir wollten uns direkt mit dem kompetenten Stadtrat Christian Bianchi treffen – erklärt der Direktor von Confesercenti Alto Adige, Mirco Benetello –, um alle nützlichen Informationen für diejenigen zu sammeln, die in diesem Quadranten der Stadt ein Geschäft haben. Zusätzlich zum allgemeinen Rahmen der Arbeiten ist es wichtig sicherzustellen, dass wir einen offenen Dialogkanal über die vielfältigen Kontaktpunkte, die die Provinz vorbereitet, aufrechterhalten: von institutionellen Diskussionen mit Verbänden über den Informationspunkt bis hin zur eigenen Website.” Stadtrat Bianchi unterstreicht seinerseits die strategische Bedeutung des Projekts: “Der Bibliotheksmast wird zu einem Treffpunkt und Stadterneuerung werden. Das Viertel wird zwei grundlegende Elemente für die Wiederbelebung der Gesellschaft erhalten: die Konzentration kultureller Funktionen und die Präsenz junger Menschen. Die Schüler werden in die ehemaligen INPS-Gebäude kommen, und der Bezirk entwickelt sich nach Jahren, in denen er noch etwas am Rand der Wiedereröffnungsprozesse blieb, zu einem Wohnraum.” Im Inneren des Poles werden sich derzeit drei Bibliotheken an verschiedenen Standorten befinden, zwei audiovisuelle Zentren, ein Zentrum für Minderheiten mit Konferenzaktivitäten, zahlreiche Versammlungsräume und Bereiche für Verbände eingerichtet. Im Erdgeschoss wird es eine Bar und auf der obersten Ebene ein Restaurant geben, wodurch das Gebäude auch außerhalb der traditionellen Bibliotheksfunktionen besucht werden kann. “Moderne Bibliotheken in ganz Europa”, schließt Bianchi, “sind Orte, an denen Dinge geschehen, nicht nur im Zusammenhang mit Büchern: Konsultationsräume, multimediale Materialien, Archive, sondern auch soziale Gemeinschaft. Es handelt sich um eine Investition von 103 Millionen Euro, die der Welt der Kultur und der Vereinigungen gewidmet ist.”