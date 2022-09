Britische Schriftstellerin Hilary Mantel gestorben

Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag in Großbritannien der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag mitteilte, starb die 70-jährige Erfolgsautorin, die mit ihren Romanen “Wolf Hall’ und “Bring up the Bodies” zweimal den Man Booker Prize gewann, “plötzlich, aber friedlich” im Kreise ihrer Familie.

Kurz darauf gab auch ihr britischer Verlag 4th Estate Books auf Twitter bekannt: “Wir sind untröstlich über den Tod unserer geliebten Autorin, Dame Hilary Mantel, und unsere Gedanken sind bei ihren Freunden und ihrer Familie, insbesondere bei ihrem Ehemann Gerald. Dies ist ein verheerender Verlust und wir können nur dankbar sein, dass sie uns ein so großartiges Werk hinterlassen hat.”